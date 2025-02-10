6秒1台新車下線…小米汽車超級工廠超吸客 變打卡勝地

春節假期，遊客來到小米汽車工廠，參觀小米汽車體驗中心、科技展廳和造車車間。（圖／聯合報北京傳真）

最近，位於北京亦莊的小米 汽車超級工廠好不熱鬧，體驗中心裡人頭攢動。從大年初五開始，一批批從中國各地趕來的車迷、科技迷走進北京新地標—小米汽車工廠，感受汽車文化與智慧製造的魅力。

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邁入體驗中心，一輛高懸在莫比烏斯環上的藍色小米SU7撲面而來，科技感十足。展廳裡，璀璨洋紅、霞光紫、橄欖綠、寒武岩灰等各色小米SU7一一展示。「這輛璀璨洋紅的SU7，太有新年氛圍了！」一位參觀者說道。

智能汽車的魅力吸引不少北京本地市民的同時，外地「米粉」也特意來打卡。在得知自己成功獲得參觀小米汽車工廠的機會後，家住江蘇的陸先生從常熟坐了五個多小時高鐵，提前一天抵達北京，開啟了一場別樣的京城之旅。

智能機械臂靈活揮舞、9100噸超大型壓鑄島讓「鋁水」秒變一體化大型零件、人工智慧 賦能視覺檢測 協同作業、數百台機器人自動運轉、車身車間關鍵工藝100%自動化……，北京小米汽車工廠的車間一派繁忙。

「太有視覺衝擊力了，這才是現代化智能工廠的樣子。」北京工商大學大二學生奚灝陽感慨道。據悉，目前銷往全大陸各地的小米SU7都是這裡生產的，產能爬升至滿負荷後，每6秒就有一台新車下線。

這趟沉浸式的工廠體驗之旅，讓不少「準車主」更加堅定了選擇小米汽車的決心。「Y 7今年6、7月就要上市了，雖然還沒試乘，我們已經計畫一上市就盲訂，配置我都提前看好了！」田菲說，她和愛人是十年「米粉」，家裡的手機、電腦、空調、洗衣機等智慧家居產品清一色小米。由於家裡有兩個孩子，他們一直在盼著小米推出SUV車型。

小米汽車工廠相關負責人透露，除了已上市的SU7，2025年還將有小米SU7 Ultra、小米YU7等新車型上市。小米汽車工廠2月開放16場公眾參觀，可以接待近千名遊客，目前所有場次均已報滿，上萬人報名參與，後續還將開放新的工廠參觀場次。