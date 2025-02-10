我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

6秒1台新車下線…小米汽車超級工廠超吸客 變打卡勝地

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
春節假期，遊客來到小米汽車工廠，參觀小米汽車體驗中心、科技展廳和造車車間。（圖／聯合報北京傳真）
春節假期，遊客來到小米汽車工廠，參觀小米汽車體驗中心、科技展廳和造車車間。（圖／聯合報北京傳真）

最近，位於北京亦莊的小米汽車超級工廠好不熱鬧，體驗中心裡人頭攢動。從大年初五開始，一批批從中國各地趕來的車迷、科技迷走進北京新地標—小米汽車工廠，感受汽車文化與智慧製造的魅力。

來源：YouTube

邁入體驗中心，一輛高懸在莫比烏斯環上的藍色小米SU7撲面而來，科技感十足。展廳裡，璀璨洋紅、霞光紫、橄欖綠、寒武岩灰等各色小米SU7一一展示。「這輛璀璨洋紅的SU7，太有新年氛圍了！」一位參觀者說道。

智能汽車的魅力吸引不少北京本地市民的同時，外地「米粉」也特意來打卡。在得知自己成功獲得參觀小米汽車工廠的機會後，家住江蘇的陸先生從常熟坐了五個多小時高鐵，提前一天抵達北京，開啟了一場別樣的京城之旅。

智能機械臂靈活揮舞、9100噸超大型壓鑄島讓「鋁水」秒變一體化大型零件、人工智慧賦能視覺檢測協同作業、數百台機器人自動運轉、車身車間關鍵工藝100%自動化……，北京小米汽車工廠的車間一派繁忙。

「太有視覺衝擊力了，這才是現代化智能工廠的樣子。」北京工商大學大二學生奚灝陽感慨道。據悉，目前銷往全大陸各地的小米SU7都是這裡生產的，產能爬升至滿負荷後，每6秒就有一台新車下線。

這趟沉浸式的工廠體驗之旅，讓不少「準車主」更加堅定了選擇小米汽車的決心。「Y 7今年6、7月就要上市了，雖然還沒試乘，我們已經計畫一上市就盲訂，配置我都提前看好了！」田菲說，她和愛人是十年「米粉」，家裡的手機、電腦、空調、洗衣機等智慧家居產品清一色小米。由於家裡有兩個孩子，他們一直在盼著小米推出SUV車型。

小米汽車工廠相關負責人透露，除了已上市的SU7，2025年還將有小米SU7 Ultra、小米YU7等新車型上市。小米汽車工廠2月開放16場公眾參觀，可以接待近千名遊客，目前所有場次均已報滿，上萬人報名參與，後續還將開放新的工廠參觀場次。

小米 檢測 人工智慧

上一則

蛇年春遊戀蜀味 三星堆門票預約率達100%

下一則

重慶GDP超車廣州 躍升中國第四大經濟城市

延伸閱讀

小米高端新車SU7 Ultra月底發表 要價逾11萬美元

小米高端新車SU7 Ultra月底發表 要價逾11萬美元
小米首款AI眼鏡 傳有望提前發表

小米首款AI眼鏡 傳有望提前發表
港股4日大漲 小米中芯股價攀新高

港股4日大漲 小米中芯股價攀新高
華為、小米降價搶補貼 蘋果13創歷史新低價

華為、小米降價搶補貼 蘋果13創歷史新低價

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心