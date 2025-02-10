「世界一哥」換人當 林詩棟超車王楚欽 首登男乒球王

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

2025世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽9日舉行單打決賽。中國選手林詩棟以4：2擊敗隊友梁靖崑，首次獲得該項賽事冠軍，成為本站賽事「三冠王」，男單世界排名更反超王楚欽 成為世界第一。女子世界排名第一的孫穎莎 則以4：1戰勝蒯曼，繼2023年後再次在該賽事女單項目稱后。

綜合新華社、中新社等媒體報導，林詩棟在男單決賽中，與梁靖崑在前四局互有勝負。一開局雙方便展開正面交鋒，由梁靖崑11：9先下一城。隨後林詩棟連贏兩局，第四局雙方競爭白熱化，梁靖崑將大比分扳成2：2，形成平手。第五局梁靖崑出現較多失誤，林詩棟抓住機會再拿一局，之後愈戰愈勇，最終在第六局以大比分4：2取得勝利。林詩棟藉由這場勝利，獲得2000積分和7.5萬美元獎金。

加上混雙與男雙冠軍，林詩棟在本屆WTT賽事拿下「三冠王」。他表示，「沒想到自己能夠拿到三項冠軍，也非常不容易，畢竟兼項有一定難度。這次自己做得比較好的地方是精力分配比較合理。」 林詩棟反超王楚欽，首登男單世界第一。（取材自微博）

年僅19歲的他在經過這場奮戰後，世界男單排名超過王楚欽，登上世界第一。對此，林詩棟認為，世界第一只是一個稱號，未來還是要在之後的比賽中完善自己，全力以赴打好每一場球。而王楚欽在本屆WTT男單賽事中，於半決賽敗給梁靖崑，但在男雙賽事中與林詩棟合力奪下冠軍。

女單決賽同樣精彩，由世界排名第一的孫穎莎出戰年輕小將蒯曼。面對首次打入大滿貫賽單打決賽的蒯曼，孫穎莎以11：8先下一城。隨後蒯曼雖以11：9扳平局分，但孫穎莎開始掌控場上局面，以11：7、11：5、11：6連勝三局，最後以大比分4：1奪冠。這是孫穎莎的第三個WTT大滿貫賽單打冠軍，也是她第14個WTT系列賽事單打冠軍。 孫穎莎獲得第三個WTT大滿貫賽女子單打冠軍。（新華社）

在賽後採訪中，孫穎莎表示「蒯曼有非常大的進步」，但她也強調，面對實力隊友，自己在賽場上也更加專注每一分，發揮應有的水準。

中國國乒在本屆WTT新加坡大滿貫賽事取得優異成績，已連四年包攬全部五個項目的冠軍。下一項WTT系列賽事將是3月11日至16日進行的重慶冠軍賽。