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「全球僅10張」哪吒導演餃子簽名卡 1張炒到9.5萬元

中國新聞組／北京10日電
有用戶出價1.3萬元收購餃子親簽卡。（取材自九派新聞）
有用戶出價1.3萬元收購餃子親簽卡。（取材自九派新聞）

電影「哪吒之魔童鬧海（「哪吒2」）」近日刷新中國影史紀錄，成為總票房榜冠軍，預測總票房上看108.47億元（人民幣，下同，約14.9億美元）。挾著這波超人氣，電影周邊衍生產品跟著熱銷，部分哪吒稀有卡牌更被炒到天價，導演餃子親筆簽名卡一張喊到9.5萬元。

九派新聞報導，在某二手平台上，有賣家掛出了卡遊「哪吒」導演餃子親筆簽名卡牌，標價為9.5萬元，頁面顯示「全球僅10張，賣家不支持砍價」，且售出不退不換。該鏈接頁面顯示，已經有74名用戶標記「想要」，還有208人收藏該商品。

該名賣家表示，「我花了10萬元才在卡遊抽卡機小程序抽到餃子導演簽名卡。買家可以自己去掃碼兌換」。在賣家主頁上也同時出售卡遊哪吒卡牌大全套，165張售價為2180元。

餃子簽名卡牌炒至9.5萬。（取材自九派新聞）
餃子簽名卡牌炒至9.5萬。（取材自九派新聞）

有卡牌玩家透露，抽到餃子親筆簽名卡的概率極低，大概幾十萬包才能出一張。據了解，卡遊的哪吒「鬥天包」卡牌每包10元，一包有5張卡，卡牌根據稀有度分為R、HR、QR、SR、SSR、UR、BP、SP、SE共九大等級，有人花了一千多元抽卡，都沒有SSR，更別說簽名卡，「覺得貴的話可以自己去抽抽看。」

在上述二手平台上，有另一名賣家將卡遊的餃子親簽卡牌掛出拍賣，起拍價1萬元，保證金1000元，加價幅度為100元。目前該拍賣尚未開啟，但商品頁面顯示已經有2名用戶「想要」，還有25名用戶收藏。平台上還有用戶出價1.3萬元，希望收購卡遊哪吒系列餃子親簽卡。

報導稱，對於導演簽名卡的抽中概率，卡遊天貓官方旗艦店客服表示，「哪吒鬥天包各種卡包的出現概率是基於全部生產數量制定的，而目前總生產數量還沒有確定，沒有具體抽中概率。」

「哪吒2」人氣火爆，淘寶數據顯示，卡遊官方旗艦店、集卡社旗艦店推出的「哪吒2」周邊卡牌，在一周時間內已賣出超過70萬張，累計成交額輕鬆突破百萬。

除卡牌外，「哪吒2」也與泡泡瑪特、蒙牛、萬代、HONOR榮耀、兔頭媽媽等等多家知名潮玩、電子產品及快消品公司建立了IP授權合作。目前淘寶平台上由餃子創作的哪吒系列形象授權周邊銷售額已突破5000萬元，種類包括盲盒、卡牌、毛絨、搪膠娃娃、膠片卡、冰箱貼、徽章、貼紙等數十種。

天貓玩具潮玩行業相關負責人表示，「哪吒2」相關商品的搜索和成交堪稱爆炸式成長，平均每天較前一日有超過10萬的搜索人數增長，這種情況在近幾年的IP衍生品銷售中非常罕見。

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