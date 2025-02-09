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男帶女兒河北滑雪 被雪場教練團團圍住 要求證明是父女

中國新聞組／北京9日電
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雪場的指導員在向滑雪者講述動作要點。（取材自北京青年報）
雪場的指導員在向滑雪者講述動作要點。（取材自北京青年報）

春節前，陸斌帶著七歲的女兒來河北省張家口市崇禮一家雪場滑雪，女兒沒有適應過程，連著摔跟頭，所幸沒有受傷，陸斌果斷取下雪板，扶著女兒一起從雪道邊下山，半路上父女二人突然被三名雪場教練團團圍住。起初陸斌以為教練是來幫忙叫救援，沒想到其中兩名教練圍著孩子問：「你和這個人什麼關係，他是你爸爸嗎？」

中國新聞周刊報導，陸斌沒想到帶女兒來滑雪，還要「證明我娃是我娃」。

據報導，當時一名教練擋在陸斌面前，語氣嚴肅地警告，雪場不允許私教，盡快下山。

「雪場抓私教沒問題，但是不是應該優先關注遊客的處境和安全？」陸斌對雪場的做法感到氣憤。

在崇禮，雪如意滑雪場去年12月剛開業，雪場教練被分為七個稽查隊，每隊10到12人，每周輪值一天稽查私教。稽查隊要找的，是沒簽約，也沒報備的有償私教，雪場稱之為「黑導」。如此嚴格主要出於安全考慮。

在滑雪場，滑雪教練跪在雪地上給小雪友們穿裝備。（取材自北京青年報）
在滑雪場，滑雪教練跪在雪地上給小雪友們穿裝備。（取材自北京青年報）

今年寒假，即將大學畢業的思諾和社團朋友一起去崇禮太舞雪場玩。由於是第一次滑雪，她提前做了很多准備，還自帶了「小烏龜」護具。從走進雪場大廳到上雪道，先後有三四名教練跟在她身後推銷。她後來才知道，這些沒有統一工作服的教練都是外部私教。

「半小時包學會」「會滑才能玩得開心」，思諾在被輪番洗腦後選擇了最執著的一位，也沒要求看教練資質。結果交錢後，教練態度立馬冷淡，教學全靠口說，全程沒有示範動作。思諾摔倒後站不起來，教練卻在一旁玩手機，指責思諾自己核心沒力量，最後她尾骨摔傷，疼了半個多月。

雲頂滑雪公園副總裁兼山地運營總經理王世同說，私教沒有機構和場地約束，責任心全憑自覺，有的教練甚至把學員丟在雪道上不管，出現糾紛和事故後，自己跑了，雪場成了兜底背鍋的那一個。雪場為規避風險，不得不從嚴、從緊打擊私教。

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