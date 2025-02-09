成都雪村這樣搞…棉花充當雪花、肥皂水做降雪特效

景區宣傳圖。 （取材自央廣網）

不少遊客因看了南寶山旅遊區「成都雪村」宣傳的雪中美景慕名前往，到場卻發現景區所稱「雪」花，實際上是棉花；所謂的「降雪」，是用肥皂水做出來的「特效」，引發遊客吐槽「雪花不夠棉花來湊」。景區坦承因為今年天氣不給力，沒有下雪，才以棉花替代真雪，因為「負面消息有點大」，該景區在致歉後已關閉。

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現代快報報導，成都雪村，位於四川省成都市邛崍市大同鎮金山村，是南寶山旅遊區中的一個小景點。因其對外宣傳的雪中美景，讓不少遊客慕名前往，然而到達現場後才發現，圖片中的雪花，實際上是棉花。

遊客實拍圖，地上的雪竟然是棉花。 （取材自央廣網）

從滿懷期待到大失所望，一時間，成都雪村引來了不少人的吐槽。「避雷，圖片僅供參考」、「門票是真的，雪是假的」、「本來是去看雪的，結果你給我看棉花」、「全部是棉花，花是塑料的」。

對此，成都邛崍市南寶山旅遊區的一名工作人員說：「（成都）雪村是我們南寶山（旅遊區）的一個打卡點。按照往年慣例，我們這裡冬天是有雪的，所以才提前打造了這樣一個打卡點，在等雪來。結果今年天氣不給力，沒有下雪。」

遊客實拍圖，地上的雪是棉花冒充。 （取材自央廣網）

她表示，成都雪村中的「雪」確實為棉花，景區以棉花替代真雪，是想給遊客營造一個「雪中打卡」的氛圍，但沒有達到預期的效果，現已全部清除。

南寶山旅遊區8日通過官方微信 ，向遊客公開致歉，指成都雪村已經關閉，景區向遊客公開致歉，針對此事，景區後續會專門公開情況說明。