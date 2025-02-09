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華為手表算醫療器材？多地可用醫保買還炒價 引發爭議

中國新聞組／北京9日電
在店鋪外就立有「華為WATCH D2腕部動態血壓記錄儀」的廣告牌，並標有「在售」的字樣。(取材自南方都市報)
在店鋪外就立有「華為WATCH D2腕部動態血壓記錄儀」的廣告牌，並標有「在售」的字樣。(取材自南方都市報)

上海、廣東、浙江等地近日有民眾發現，使用醫保可購買具有測心跳、血壓功能的華為手表WATCH D2，由於銷售火爆，一表難求，多家藥店已缺貨，有藥店甚至超過500人排隊預約購買。但該款手表具備娛樂、通訊等附加功能，與智能手表無異，卻能被列為第二類醫療器械以醫保購買，引發爭議，已有地方醫保局喊停。

影音來源：猛獁视频

綜合紅星新聞、南方都市報報導，華為WATCH D2去年11月發布，主打功能為測量、記錄使用者的血壓，已通過國家醫療器械認證，定價2988元（人民幣，下同，約411.8美元）。最近有不少上海、浙江等地的網友在網路上分享用醫保個人帳戶中的錢，在藥店買到了華為WATCH D2。

許多人分享用醫保買了華為手表華為WATCH D2。(取材自社交平台)
許多人分享用醫保買了華為手表華為WATCH D2。(取材自社交平台)

上海的一間藥房員工表示，這是和華為談下來的合作，但沒有現貨，需要預約，「排隊（已經）排到500多號了」。廣東、浙江和安徽等地也有多家藥店證實可以用醫保買華為WATCH D2，但一人限買一支，且需現場啟用。 

藥店櫃台顯眼位置處設有華為WATCH D2相關廣告。(取材自南方都市報)
藥店櫃台顯眼位置處設有華為WATCH D2相關廣告。(取材自南方都市報)

華為WATCH D2不只可以測量血壓，還能打電話、使用電子支付、接收微信訊息等功能，基本上就是一支智慧手表，但其中文產品名為「腕部動態血壓記錄儀」，似乎規避了這一產品的電子消費屬性，且價格比一般腕式血壓計貴了十餘倍；許多藥店甚至再度加價至3088元、3188元出售。

華為WATCH D2官方銷售頁面。(取材自華為商城)
華為WATCH D2官方銷售頁面。(取材自華為商城)

對此，華為客服表示，部分地區可用醫保在醫院或藥店購買華為WATCH D2，「這不是全國統一的，取決於各地政府、醫院或藥店引進售賣的情況」。國家醫保局員工也表示，如果相關產品獲得了第二類醫療器械認證，確實可以刷醫保，但具體還要看當地是否有其他的相關政策。

華為WATCH D2實拍圖。(取材自紅星新聞)
華為WATCH D2實拍圖。(取材自紅星新聞)

寧波市一間藥店就表示，已接到當地醫療保障局通知，暫時不能用醫保購買華為WATCH D2，「因為這個手表裡有很多附加功能，這些附加功能不是用於醫療這一用途，正在討論能否使用醫保結算」。

而在深圳，使用個人醫保帳戶購買該產品最多只能抵扣300元，其餘部分需自費支付。

醫保帳戶由統籌帳戶和個人帳戶兩部分組成，通常個人繳納的金額會在個人帳戶中累積，用於支付費用較低的門診或常見病費用。在社交平台評論區中，多位網友認為「個人帳戶的錢也是自己的錢」。

醫保 華為 微信

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