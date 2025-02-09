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助攻國產大模型 中國三大電信商全面接入DeepSeek

記者陳宥菘／即時報導
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中國工信部8日披露，目前中國三大電信商包含中國移動、中國電信、中國聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型。（路透）
中國工信部8日披露，目前中國三大電信商包含中國移動、中國電信、中國聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型。（路透）

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，轟動全球。中國工信部8日披露，目前中國三大電信商包含中國移動、中國電信、中國聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助攻國產大模型性能釋放。

中媒「科創板日報」報導，電信運營商是推動國產算力發展的核心力量。中國電信通過天翼雲全場景上架DeepSeek，提供從部署到推理、微調的全流程服務。用戶可在天翼雲智算產品體系的「息壤」科研助手、天翼AI雲電腦、魔樂社區、「息壤」智算平台、GPU雲主機／實體機體驗。天翼雲的AI社區「魔樂社區」也上線了DeepSeek體驗空間。

當中，天翼雲「息壤」一體化智算平台，完成國產算力與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配優化，為中國首家實現DeepSeek模型全棧國產化推理服務落地的運營商級雲平台，並推出DeepSeek-R1/V3系列模型的限時免費推理API服務，以加速AI普惠化。

中國移動旗下移動雲則全面上線DeepSeek，實現全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能使用。中國移動13個智算中心均上線上述能力，用戶可選擇任一智算資源池進行部署、蒸餾、智能體編排等操作。此外，移動雲將DeepSeek無縫集成至移動雲智能體平台，並為DeepSeek-R1模型定製算力方案，為網路企業和高校科研提供高性價比的算力與開發環境。

至於中國聯通，聯通雲也基於星羅平台實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型，兼顧私有化和公有化場景，可在中國全國逾270個骨幹雲池預部署，全面接入聯通雲桌面、編程（程式設計）助手等多產品場景。聯通雲基於A800、H800、L40S等多款主流算力卡，預置DeepSeek-R1多尺寸模型，用戶可搭建DeepSeek-R1推理和微調環境。

此外，DeepSeek系列模型已在中國各地智算中心逐步落地。其中，南京智算中心與寒武紀、蘇寧科技合作，上線「全國產」算力版DeepSeek；浙東南智算中心基於370晶片的部署能實現R1全系蒸餾模型的流暢推理。中國國產GPU廠商燧原科技已在多地智算中心完成DeepSeek全量推理服務部署，包括在慶陽、無錫、成都等智算中心完成了數萬卡的快速部署。

報導引述IDC業界指，DeepSeek的火爆有望改善目前智算中心的經營模式，提高國產算力的利用率。隨著三大運營商接入DeepSeek，有助加速大模型技術與產業場景的融合，推動AI技術普惠應用。

DeepSeek AI 晶片

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