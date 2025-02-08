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GDP總量超越廣州 重慶成為中國第4大經濟城市

記者潘維庭／即時報導
由2024年中國各省市GDP總量相比來看，重慶已超過廣州，成為中國第4大經濟城市。圖為可空中鳥瞰重慶中心城區的重慶長江索道，吸引民眾打卡賞夜景。（中新社資料照）
由2024年中國各省市GDP總量相比來看，重慶已超過廣州，成為中國第4大經濟城市。圖為可空中鳥瞰重慶中心城區的重慶長江索道，吸引民眾打卡賞夜景。（中新社資料照）

根據最新公布的2024年中國各省市GDP數據，重慶以3兆2193.15億元人民幣（單位下同）的GDP總量，超越廣州的3兆1032.5億元，成為中國第四大經濟城市。

中新網微信公眾號「三里河」8日指，渝穗兩城對經濟第四城的攻守綿延已久。2022年重慶險些實現對廣州的超越，但終核GDP調整後，依然落後廣州約263億元。

至於2024年，重慶和廣州的GDP總量雖相差不多，但增速卻拉開較大差距：廣州增長2.1%，重慶則為5.7%。重慶和廣州的搶位戰中，汽車產業起到了關鍵作用。新能源汽車成為重慶本輪「超車」的關鍵。

2024年，廣州汽車製造業仍處於動能轉換深度調整期，增加值同比下降18.2%。但作為中國汽車重鎮的重慶，2024年汽車產量達254.01萬輛，同比增長9.4%，大幅領先於全中國增速。其中新能源汽車95.32萬輛，同比增幅更是達到90.5%，近乎翻倍。

文章對比指，廣州、重慶2座城市的GDP差距，主要就是汽車產業的一增一減。不過文章裡也點出，廣州有著深厚底蘊，科技創新賦能產業轉型升級的原動力正不斷積蓄，並指廣州提前布局的新興產業正在發展壯大。文中列舉，廣州有24家企業入選2024全球獨角獸榜，位居全球第9，在人工智能、低空經濟、新能源等前沿領域已有領跑優勢。

文中也列舉，廣東省已發布「廣州都市圈發展規畫」，瞄準打造廣東高質量發展主引擎、中國高質量同城化示範區、中國製造業和服務業融合發展典範區；重慶也有成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道、長江經濟帶高質量發展等多重國家戰略疊加。

該文總結，目前各城市競爭格局，呈現「向前看，上海、北京、深圳穩步前行；向後看，蘇州、成都、杭州你追我趕。」

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