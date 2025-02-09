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「遼BR7777」 勞斯萊斯150萬起拍 前車主身家曾15億

中國新聞組／北京9日電
即將拍賣的勞斯萊斯曾作為婚慶車輛。（取材自抖音）
即將拍賣的勞斯萊斯曾作為婚慶車輛。（取材自抖音）

中國大慶市中級人民法院近日發布一則拍賣公告，一輛勞斯萊斯幻影加長版（車型為SCA1S68216U）將以150萬元（人民幣，下同，約20萬美元）的起拍價拍賣。該輛勞斯萊斯原車主是大連傅氏集團，董事長傅利身價曾近15億人民幣（約2億美元）。

九派新聞報導，這輛勞斯萊斯幻影長6.9米，2008年登記上牌，車牌號碼為「遼BR7777」，但法院公告顯示，本次拍賣不包含車牌。

據了解，大連傅氏集團成立於2001年，主業是用成本低廉、重量較輕的雙金屬材料（銅包鋁，或銅包鋼）線纜，來替代成本高昂的純銅線纜，法定代表人為傅利。

2005年12月，大連傅氏雙金屬製造有限公司在美國櫃台交易市場（OTCBB）借殼上市。2008年，該公司市值達5.81億美元，傅利個人財富超過2億美元。即將拍賣的這輛勞斯萊斯幻影加長版便是在此時購入。

即將拍賣的勞斯萊斯。（取材自阿里資產）
即將拍賣的勞斯萊斯。（取材自阿里資產）

有媒體報導，傅利19歲白手起家，曾被評選為「遼寧省優秀民營企業家」、「大連市首屆新領軍人物」。

但從2014年起，大連傅氏集團就陷入了與國家開發銀行的官司中，2015年北京市第三中級人民法院決定凍結大連傅氏集團、傅利、劉欣的銀行存款約1.69億美元。

上海證券報曾報導，北京自2008年以來累計未執行的逃廢銀行債務案件涉及金額超過32億元，大連傅氏集團及自然人傅利、劉欣總計「貢獻」了其中的18億元，且統計顯示三方名下並無可供執行的財產。

2024年1月，大連市中級人民法院曾發布懸賞通告，因借款合同糾紛案，要尋找傅利和傅氏國際（大連）雙金屬線纜有限公司名下的車輛，法院將給予舉報人2000元每車的獎勵。車輛名單中包含奧迪、勞斯萊斯、奔馳等11輛車，但並未提及本次要拍賣的車輛。

阿里資產網站顯示，這輛勞斯萊斯幻影加長版的評估價約為207.6萬元，截至8日下午5時，已有4人報名。

另外，一輛同屬於大連傅氏集團的勞斯萊斯SCA2D680，也將於13日上午10時拍賣，起拍價123.5萬元，評估價約為176萬元，目前已有5人報名，該車輛的車牌為「遼BRR333」，不過本次拍賣不包含車牌。

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