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廣西女染罕見禽流感 昏迷醒來…已經2025年了

中國新聞組／北京9日電
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廣西一名女子感染罕見H10N3禽流感，是全球第4例。（取材自柳州晚報）
廣西一名女子感染罕見H10N3禽流感，是全球第4例。（取材自柳州晚報）

廣西南寧市第四人民醫院近日成功救治一起罕見的人類感染H10N3禽流感危重症病例。這不僅是廣西首件人類感染H10N3禽流感，也是全球報告的第四例。

柳州晚報報導，鐘女士染病前曾去菜市場接觸過雞、豬及其他鳥類，她在2024年12月15日左右出現身體不適，先是咳嗽、發燒，去醫院檢查出白肺，「後來就昏迷，清醒過來就是2025年了」。

據了解，H10N3禽流感是一種由甲型流感病毒H10N3亞型引起的罕見傳染病。該病毒在禽類中通常呈低致病性，但可通過呼吸道飛沫傳播至人類，導致嚴重肺炎和呼吸衰竭。

南寧市第四人民醫院呼吸與重症醫學科副主任、副主任醫師韋靜表示，鐘女士在入院前已確診感染H10N3禽流感（危重型）、重症肺炎、I型呼吸衰竭、ARDS（重度）及膿毒血症，在轉入南寧市第四人民醫院後，ICU團隊迅速制定個性化治療方案，繼續為患者實施ECMO支持、精細化呼吸支持管理及多學科聯合診療。

經過13天的治療，鐘女士的狀況逐漸改善，呼吸困難症狀明顯緩解，近日已轉入普通病房。

韋靜表示，「這個病例是全球第四例，也是廣西第一例人感染H10N3禽流感病例。這個病例的成功救治也給我們在人感染H10N3禽流感危重症病例的救治方面提供了寶貴經驗，讓我們樹立了更大的信心。」

廣西一名女子感染罕見H10N3禽流感，2024年12月出現身體不適，昏迷後醒來就...
廣西一名女子感染罕見H10N3禽流感，2024年12月出現身體不適，昏迷後醒來就2025年了。（取材自柳州晚報）

禽流感

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