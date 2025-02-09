廣西女染罕見禽流感 昏迷醒來…已經2025年了

廣西一名女子感染罕見H10N3禽流感，是全球第4例。（取材自柳州晚報）

廣西南寧市第四人民醫院近日成功救治一起罕見的人類感染H10N3禽流感 危重症病例。這不僅是廣西首件人類感染H10N3禽流感，也是全球報告的第四例。

柳州晚報報導，鐘女士染病前曾去菜市場接觸過雞、豬及其他鳥類，她在2024年12月15日左右出現身體不適，先是咳嗽、發燒，去醫院檢查出白肺，「後來就昏迷，清醒過來就是2025年了」。

據了解，H10N3禽流感是一種由甲型流感病毒H10N3亞型引起的罕見傳染病。該病毒在禽類中通常呈低致病性，但可通過呼吸道飛沫傳播至人類，導致嚴重肺炎和呼吸衰竭。

南寧市第四人民醫院呼吸與重症醫學科副主任、副主任醫師韋靜表示，鐘女士在入院前已確診感染H10N3禽流感（危重型）、重症肺炎、I型呼吸衰竭、ARDS（重度）及膿毒血症，在轉入南寧市第四人民醫院後，ICU團隊迅速制定個性化治療方案，繼續為患者實施ECMO支持、精細化呼吸支持管理及多學科聯合診療。

經過13天的治療，鐘女士的狀況逐漸改善，呼吸困難症狀明顯緩解，近日已轉入普通病房。