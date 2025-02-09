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李方慧摘中國國家隊首金 中21面獎牌領跑亞冬會

中國新聞組／北京9日電
李方慧為中國體育代表團在本屆亞冬會摘下首枚金牌。（新華社）
李方慧為中國體育代表團在本屆亞冬會摘下首枚金牌。（新華社）

哈爾濱亞冬會8日踏入首個獎牌日，中國國家隊即以8金8銀5銅的優異成績領跑獎牌榜，除了李磊在越野滑雪獲得中國代表團在亞冬會歷史上第100金外，李方慧在自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，亦以絕對優勢摘下國家隊今屆賽事首面金牌。

文匯報報導，曾三度鎖骨骨折的李方慧擺脫了傷患陰影踏上了頒獎台的頂端，不過她未有因而滿足，更將目標指向明年米蘭冬奧最高舞台。

李方慧分別獲得93分和95.25分，以絕對優勢將金牌收入囊中，李方慧開心地表示：「很開心在自己家門口參加這麼大型的比賽，非常開心能獲得金牌。」她的父母也特地來到現場觀戰，賽後李方慧第一時間擁抱了父母。在目睹女兒為中國體育代表團拿到本屆亞冬會首金後，李爸、李媽媽表示：「為我姑娘驕傲，為咱中國隊爭光了。」

據報導，李方慧笑言為國家隊摘下今屆首金後最想吃東北名菜鍋包肉，今次來到亞布力除了可以一償宿願外，對她的滑雪生涯亦別具意義：「上一次在亞布力滑雪已經是8年前了，那時還很小，對這個項目還是懵懂的一種狀態，也不確定這一步要怎麼走。沒想到8年後我又重回亞布力，在這塊故土奪得了金牌，這對我來說意義很大。」

比賽當日亞布力賽場上風雪交加，但李方慧依然能沉着應戰，她認為「穩」正是自己的最大優勢，「之前我的鎖骨已經是骨折三次了，在之前的一些比賽中感覺自己的心態並不是很好，因為還是怕再次受傷。」李方慧堅定地表示，接下來在朝著米蘭冬奧努力的期間，要不斷地推着自己往前走，突破最好的狀態。

除了李方慧的金牌，銀牌得主是同樣來自國家隊的張可欣，她認為中國雙板在該項目上已經形成優勢：「中國運動員在技術方面都是全面發展的，無論是正滑技術還是倒滑技術，還有動作多樣性，相對其他運動員而言更為全面。同時，我們也會從訓練中結合自身優勢調整和優化動作技巧，結合裁判員的喜好，形成自己的成套動作，集中方向發力。」

另外據新華社報導，中國隊選手李磊在哈爾濱亞冬會越野滑雪女子個人短距離（傳統技術）決賽中獲得金牌，這也是中國代表團亞冬會參賽史上收穫的第100面金牌。首屆亞冬會1986年於日本札幌舉行，中國代表團參加了自那時起的全部九屆亞冬會，並在1996年、1999年、2007年位列金牌榜榜首。本屆亞冬會前，中國隊已收穫94面亞冬會金牌。李磊則表示賽後才知道自己拿下第100金，對此感到驚喜。

李方慧為中國體育代表團在本屆亞冬會摘下首枚金牌。（新華社）
李方慧為中國體育代表團在本屆亞冬會摘下首枚金牌。（新華社）
李方慧為中國體育代表團在本屆亞冬會摘下首枚金牌。（新華社）
李方慧為中國體育代表團在本屆亞冬會摘下首枚金牌。（新華社）

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