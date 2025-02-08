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精準拿捏中國人？ 安徽動物園告示牌：「投餵，財運-1」

中國新聞組／北京8日電
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安徽淮南市龍湖公園動物園寫有「投餵，財運-1」的告示牌。（取材自封面新聞）
安徽淮南市龍湖公園動物園寫有「投餵，財運-1」的告示牌。（取材自封面新聞）

隨著春節假期客流量增加，投餵動物這一現象更難控制，安徽淮南市龍湖公園動物園的標語近日「火」了，有網友拍下該動物園裡一張寫有「投餵，財運-1」的告示牌，不少人表示被「精準拿捏」、「還是中國人最懂中國人」。

封面新聞報導，該動物園相關負責人說，每到節假日，隨著客流量的增加，相關投餵的投訴也多了起來，「看都看不過來，還有小孩的手在投餵過程中受傷的，今年就想著通過提示牌提醒一下大家。」

據報導，當時動物園一共貼了20多塊提示牌，有5塊是「投餵，財運-1」，此外，還有「禁止投餵 愛吃自己吃」、「你之美味 我之毒藥」等。有網友猜測這是不是00後的「傑作」，對此，該負責人表示：「都是網路上找出來的，我們也不會弄這塊。」春節期間，除了貼上告示牌，依舊有工作人員在一旁巡查、提醒。

在網友拍下「投餵，財運-1」的告示牌並發布在社交平台後，不少網友表示被「精準拿捏」。「還是中國人最懂中國人」、「成功地勸服了每一個識字的」、「侮辱性不大，殺傷力極強」、「用魔法打擊魔法」……還有不少網友跟帖建議全國推廣，有的甚至活學活用，想出了「公共場合抽菸，財運-10」、「隨地吐痰，財運-1」、「垃圾落地，財運散盡」……。

不過，就在網友們大力點讚，呼籲「全國推廣」之時，2月5日，該動物園已悄悄撤下相關的告示牌。「有人反映說不好，投訴了。」動物園相關負責人說，當時選擇這樣的標語是出於調侃之意，「但投訴說我們像是在講壞話」。

對此，該負責人也有些無奈，「我們也是從愛護動物的角度出發，呼籲大家理智愛護動物。大量投餵，動物的腸胃無法負擔，也怕投餵的食物中會夾帶塑料袋、包裝紙、金屬絲這些雜物。」

安徽淮南市龍湖公園動物園貼了20多塊提示牌，有一塊是「你之美味 我之毒藥」。（取...
安徽淮南市龍湖公園動物園貼了20多塊提示牌，有一塊是「你之美味 我之毒藥」。（取材自封面新聞）

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