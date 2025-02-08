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官逼民反… 湘警酒駕肇逃引眾怒 當局竟出動特警維穩

中國新聞組╱北京8日電
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圖為疑似酒駕的白色警車。(取材自南方都市報)
圖為疑似酒駕的白色警車。(取材自南方都市報)

湖南岳陽市平江縣近日發生一起警察酒駕交通事故，「一輛警車連撞三輛車後，駕駛員逃離現場」，引發關注；民眾圍聚要求警方給說法，當局派出大批特警維穩，強行把肇事警察帶走，民眾則批「官逼民反」。

南方都市報報導，據現場目擊者透露，2月6日，在湖南岳陽市平江縣，一輛警車連撞三輛車後發生爆胎，駕駛隨後從副駕位置下車逃離現場，現場沒有造成人員受傷。視頻可見，涉事車輛為白色三菱SUV，車牌為湘-F 068T，掛有「警」字車牌。

由於不滿警車酒駕，加上車子被撞，現場於是圍聚起大量民眾。

隨後，一輛黑色特警車趕到，下來很多全副武裝特警，警察驅趕圍觀民眾，民眾不滿大喊，還有民眾自稱被特警推倒在地上。

另一名目擊者描述，湖南平江警察醉駕，從平江縣城的建材市場出來時撞車，被民眾圍堵，後來大量警察趕到強行帶走了肇事的警察，引發民眾不滿，紛紛聚集要說法。

據悉，該視頻在微博很快被刪除，直到6日才有官方簡單通報，平江縣公安局及平江縣委有關部門表示，此事目前正在調查中，後續有結果將會公布。但在微博官方通報下的留言區，不少留言疑似遭到屏蔽。

網傳當局派出大批特警維穩，強行把肇事警察帶走現場。(視頻截圖)
網傳當局派出大批特警維穩，強行把肇事警察帶走現場。(視頻截圖)
網傳當局派出大批特警維穩，強行把肇事警察帶離現場。(視頻截圖)
網傳當局派出大批特警維穩，強行把肇事警察帶離現場。(視頻截圖)

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