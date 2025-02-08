官逼民反… 湘警酒駕肇逃引眾怒 當局竟出動特警維穩

圖為疑似酒駕的白色警車。(取材自南方都市報)

湖南岳陽市平江縣近日發生一起警察酒駕交通事故，「一輛警車連撞三輛車後，駕駛員逃離現場」，引發關注；民眾圍聚要求警方給說法，當局派出大批特警維穩，強行把肇事警察帶走，民眾則批「官逼民反」。

南方都市報報導，據現場目擊者透露，2月6日，在湖南岳陽市平江縣，一輛警車連撞三輛車後發生爆胎，駕駛隨後從副駕位置下車逃離現場，現場沒有造成人員受傷。視頻可見，涉事車輛為白色三菱SUV ，車牌為湘-F 068T，掛有「警」字車牌。

由於不滿警車酒駕，加上車子被撞，現場於是圍聚起大量民眾。

隨後，一輛黑色特警車趕到，下來很多全副武裝特警，警察驅趕圍觀民眾，民眾不滿大喊，還有民眾自稱被特警推倒在地上。

另一名目擊者描述，湖南平江警察醉駕，從平江縣城的建材市場出來時撞車，被民眾圍堵，後來大量警察趕到強行帶走了肇事的警察，引發民眾不滿，紛紛聚集要說法。