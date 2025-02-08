流浪狗「旺財」碰瓷哪吒團隊 享包吃包住還生崽

流浪狗「旺財」在哪吒團隊處享有包吃包住的待遇。(取材自紅星新聞)

今年春節 檔最火爆的影片，非「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）莫屬，由於導演餃子 是四川人，製作團隊可可豆動畫影視公司也位於成都，在製作「哪吒2」期間，成都這座城市也發生了一個有愛的故事。

「旺財」生下一窩小狗。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，「哪吒2」前期製作期間，有一隻流浪狗多次到可可豆「碰瓷」，被大家照顧，後來還在可可豆誕下多隻狗崽，成功地在可可豆拿到包吃包住的offer。

參與「哪吒2」視效製作的成都畫心科技有限公司總經理王敏敏，在社交網站分享了多張照片，可以看到狗狗被照顧得很好，不僅取了名字「旺財」，還有可愛的衣服。

另據上游新聞報導，「哪吒2」火了，「哪吒」的「娘家」——第一出品方可可豆動畫也火了。可可豆動畫影視有限公司辦公區不只是哪吒元素「爆表」，還有餃子導演最珍視的處女作。可可豆位於成都天府長島 數字文創園內，近來吸引不少粉絲在門口打卡，絡繹不絕的影迷前來拍照留念。