中國影史票房冠軍「哪吒2」遭盜版 小紅書1.9元就能看

中國影史票房冠軍慘遭盜版，小紅書上1.9元就能買槍版「哪吒2」。（取材自快科技）

今年春節 檔堪稱「史上最強春節檔」，「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）登上影史票房冠軍，隨即出現盜版 ，在小紅書 上1.9元（人民幣，下同，約0.26美元）就能買槍版「哪吒2」。

快科技報導，小紅書上有網店兜售槍版「哪吒2」，用戶花1.9元即可獲得影片下載鏈接，賣家聲稱「網盤秒發」、「畫面穩定」。

不止小紅書一個平台，在閑魚上也發現有賣家售賣「哪吒2」槍版鏈接，購買甚至還贈送「唐探1900」等春節檔電影。

據了解，「槍版」也是「搶先版」、「搶版」的意思，「槍版」是在電影院裡用由攝像機或手機盜錄的電影。因為是偷拍，效果一般都比較差，畫面不清晰，畫面經常出現不同程度的抖動。

此外，2025年春節檔收官，總票房以95.1億的成績落下帷幕，刷新中國影史春節檔最高票房紀錄。春節檔總觀影人次突破1.87億，也刷新中國影史春節檔人次最高紀錄。同時，今年的春節檔電影，再次全部遭遇盜版。

從大年初三，六部電影上映第三天開始，就有大量盜版鏈接在各個微信群裡瘋傳，其中有下載鏈接，也有在線觀看的網址。

為了求證真實性，隨便點開幾個鏈接看了下，發現每部電影的盜版情況差不多，都是在影廳裡盜錄的版本，不但畫面模糊、音質很差，而且還會有前排觀眾走來走去的人頭遮擋。

實際上，由於打擊盜版的力度逐步加強，加上目前電影從上映到正版視頻平台上線的周期愈來愈短，影院盜錄的「槍版」幾乎絕跡了，今年春節檔再次出現，一方面是有人在惡意傳播盜版，試圖影響春節檔票房，另一方面也是因為今年春節檔六部電影上映，賣相都不錯，是非常強的春節檔，也讓不法分子覺得有利可圖，利用盜版資源引流和牟利。

此外，和今年被盜版的情況不同，前些年其實出現過非常清晰的版本，由電影拷貝轉錄，所以連貼片廣告都還在。當時的盜版不法分子，比影院盜錄「高明」很多。

比如2019年春節檔，就發生非常嚴重的盜版事件。當時「流浪地球」、「瘋狂的外星人」、「飛馳人生」、「新喜劇之王」等影片均被盜版，而且和今年的槍版不同，當時是電影服務器被克隆（複製），電影密鑰被竊取，盜版是直接從影院拷貝盜錄，情況嚴重、情節惡劣。

演員沈騰表示，「看著自己的電影被盜版，就像孩子被人販子偷走，感覺很痛心。」