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「哪吒2」67.93億超越「星戰」 登頂全球單一市場票房冠軍

中國新聞組╱北京8日電
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「哪吒2」7日以67.93億人民票房，成為全球單一市場票房榜冠軍。(取材自微博)
「哪吒2」7日以67.93億人民票房，成為全球單一市場票房榜冠軍。(取材自微博)

正在熱映的中國春節檔動畫片「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2），2月7日晚以67.93億元(人民幣，下同，約9.4億美元)票房，超過「星際大戰：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens，又譯「星球大戰：原力覺醒」）67.92億元，成為全球單一市場票房榜第一名。中國影迷和網民紛紛在社交平台上發言慶祝，有人形容「看著吒兒票房登頂全球，心情真是堪比自己孩子考上清北啊」。

紅星新聞報導，「哪吒2」從傳統文化中挖掘靈感，用現代視角演繹古老故事，給觀眾帶來震撼新體驗，推動電影市場持續升溫。此前，在2月6日中午，「哪吒2」總票房超越「長津湖」，成為中國影史票房榜新的票房冠軍。

燈塔專業版數據分析師陳晉表示，「哪吒2」多人結伴觀影比率明顯高於檔期其他影片，有大量家長帶著孩子共同觀影。數據顯示，這部影片30歲至39歲、中低頻觀眾占比突出。有大量曾經是電影市場主力的觀影人群，在時隔較長時間後再次回到電影院，原因是被影片的口碑「召回」。

據報導，「哪吒2」票房還在節節攀升，這部電影不僅在中國熱度爆棚，在國外也引發了強烈關注。據悉，「哪吒2」將於13日在澳洲、紐西蘭、斐濟、巴布亞新幾內亞等國家上映，14日在美國、加拿大上映。此外，據光線影業消息，該電影還將在新加坡、馬來西亞、埃及、南非、巴基斯坦、日本、南韓等多個國家和地區上映。

報導稱，「哪吒2」北美預售票已遭瘋搶，據美國IMDB平台顯示，「哪吒2」未映先火，開分達8.1分，紐約、洛杉磯等地的影院甚至增設了午夜場次，以應對觀眾需求。

網友聞訊紛紛表示「『哪吒2』打破了『星球大戰』快十年的霸榜，太厲害了吧，繼續衝全球榜啊，目前全球第一是『阿凡達』」、「哪吒接下來的任務就是文化輸出，為國爭光，征戰國際電影票房了」、「看著吒兒票房一路飆升，心情真是堪比自己孩子考上清北啊」、「如果沒看你可能不信，如果看了，你會覺得毫無懸念」。

「哪吒2」成為全球單一市場票房榜冠軍。(取材自每日經濟新聞)
「哪吒2」成為全球單一市場票房榜冠軍。(取材自每日經濟新聞)

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