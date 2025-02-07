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諾獎得主評DeepSeek：目前算玩具 但仍戳破矽谷開發AI盲點

DeepSeek開工日 媒體、求職者擠爆辦公室 公司招聘有偏好

記者陳湘瑾／綜合報導
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DeepSeek復工首日，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體，物業緊急開闢一處空間接待記者。（取材自橙柿）
DeepSeek復工首日，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體，物業緊急開闢一處空間接待記者。（取材自橙柿）

新創公司DeepSeek在今年春節因發布R1大模型引發全球熱議，5日為DeepSeek復工首日，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體、慕名參訪者和求職者前來，但DeepSeek方面婉拒所有採訪，稱將專注於自己的研究和發展。

據杭州日報旗下媒體「橙柿」報導，當天上午陸續有媒體來訪，匯金國際大廈物業臨時提升保安力度，進入大樓的所有人員都需要保安核實身分。隨後，物業方面緊急設置一處空間作為接待處。現場除了本地媒體，還有港日韓媒體。

一位來自四川的求職者表示自己是從事房地產招投標，這兩天來杭州轉轉，順便看看有沒有...
一位來自四川的求職者表示自己是從事房地產招投標，這兩天來杭州轉轉，順便看看有沒有什麼機會可以在DeepSeek找到一份工作。（取材自橙柿）

除了媒體記者，還有更多事慕名而來的遊客和求職者，一位來自四川的求職者表示自己是從事房地產招投標，因房地產行業持續低迷，這兩天來杭州順便看看有沒有機會可以在DeepSeek找到工作。

金融界報導，據中國AI產品榜統計，DeepSeek應用上線20天，日活就突破了2000萬，成為全球增速最快的AI應用之一。為應對急速擴張的業務需求，DeepSeek在各大招聘平台上發布了一系列高薪招聘職位。

除了正式崗位，DeepSeek還為實習生提供了誘人的薪酬條件。例如，AGI大模型實習生的工資為500元（人民幣，下同）/天至990元/天，按一個月22個工作日計算，月薪可輕鬆過萬。這一薪酬水平不僅遠超同類實習崗位，也吸引了大量頂尖高校的在校生和應屆生前來應聘。 

DeepSeek的招聘偏好明顯傾向於在校生或應屆生，並不要求應聘者具備相關的工作經驗。然而，該公司對人才的核心要求卻十分嚴格，包括具備創新意識和較好的編程能力或學術研究成果。

DeepSeek 房地產 AI

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