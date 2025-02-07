撞臉「哪吒」大反派 董宇輝變成表情包意外火了

董宇輝撞臉「哪吒」無量仙翁，被做成表情包傳遍朋友圈。（取材自起點新聞）

目前穩坐電影春節 檔第一位的「電影哪吒之魔童鬧海」，網友們把電影裡的角色挨個「玩了一遍」。除了長大後的哪吒被認為神似黃子韜之後，又有網友發現大反派無量仙翁居然撞臉直播主董宇輝。

中華網報導，春節假期剛過，董宇輝發現自己以一種意想不到的方式「火」了。朋友圈裡全是他的表情包，鋪天蓋地的「哪吒」、「無量仙翁」讓他一臉懵。原來是網友們把他直播的截圖和動畫片「哪吒之魔童鬧海」裡的畫面拼在一起，竟然神似「無量仙翁」，並被做成表情包傳遍朋友圈，讓董宇輝哭笑不得，沒想到一覺醒來就成了神話人物。

也有人翻出了黃子韜COS哪吒的視頻，將董宇輝和黃子韜硬生生湊成了一對「CP」。網友們的腦洞大開，各種段子、視頻層出不窮，甚至寫出了「董宇輝版哪吒鬧海」的劇本。有人說他是仙風道骨的無量仙翁，也有人說他是奶兇奶兇的小哪吒，還有人P了張他和黃子韜的合照，說是「哪吒父子」。

董宇輝看著這些評論，從最初的震驚到無奈，最後竟然有些想笑。直播間的粉絲們也炸開了鍋，紛紛刷屏「無量仙翁轉世了」、「實在太像了」、「董老師，你火了」，還有人調侃「董老師這是要C位出道了」？

董宇輝在直播中回應了這場突如其來的「網路風暴」，巧妙地將這場「玩梗」轉化為一次正向的引導，鼓勵大家關註傳統文化。他還在直播中講解了哪吒的故事，並呼籲大家關注公益事業。