中國民眾瘋「哪吒遊」 陳塘關、哪咤行宮等景點大熱

翠屏山景區哪咤行宮。（取材自四川日報）

電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）票房狂飆，不少影迷和網民開始「哪吒遊」，陳塘關、哪吒行宮、金光洞等一撥相關景點蹭上了熱度，多地文旅也爭奪「哪吒IP」，宜賓、江油、天津等與哪吒相關目的地搜索量環比激增，其中宜賓環比增長225%，江油漲幅高達453%，哪吒鬧海水樂園、哪吒小鎮等景點搜索量也應聲大漲，都欲接住「哪吒2」帶來的潑天流量。

陳塘關社區有哪吒故里路碑。（取材自四川日報）

揚子晚報報導，引起網友們討論熱潮的一個地點是陳塘關。陳塘關是出自明代小說「封神演義」的地點，小說設定為陳塘關是李靖、哪吒一家居住過的地方。神話中的地點沒有確切對應的地理位置，當前知名度比較高的兩處「陳塘關」分別位於天津和四川宜賓。

影迷和「哪吒身分證」合影。（取材自揚子晚報）

「從地鐵 陳塘莊站出來，到事發地影院沈浸式看電影，看完電影找一家天津菜館，品嘗一道乾煸魷魚鬚，之後到哪吒小鎮和哪吒的身分證合影。這一天的哪吒主題遊就圓滿了。」這是旅遊博主們推薦的「天津哪吒主題旅遊線路」。

天津哪吒小鎮。（取材自微博）

天津當地流傳著哪吒三太子出生及大鬧東海龍宮的傳說，當地的陳塘莊曾經還有哪吒廟等遺址。2012年，哪吒鬧海神話傳說入選天津市河西區非物質文化遺產名錄。

另一邊，四川宜賓翠屏山上有個道觀叫「哪吒行宮」，宜賓南廣鎮附近還有哪吒洞、九灣河等相關地名，1992年，四川人民出版社還專門出過一本名為「哪吒與宜賓」的書，書中認為哪吒鬧海發生在宜賓合江門，宜賓翠屏區還被中國民間文藝家協會確定為「中國哪吒文化之鄉」。

現下，宜賓的哪吒行宮、有哪吒重生傳說的天池公園還身閣、傳說是三太子敖丙化身的龍脊石、哪吒古廟、將軍石等地都是宜賓哪吒遊攻略中的熱門打卡點。

除天津、四川兩地外，很多地方都有哪吒傳說，比如江蘇吳江的著名景點報恩寺中也有一尊哪吒三太子，河南 西峽縣奎文村有哪吒祖廟，閩南文化區還誕生了哪吒文化與電子音樂的奇妙組合電音三太子等有趣的民俗活動。

封面新聞報導，宜賓、江油、天津等與哪吒相關的目的地近來搜索量環比激增，其中宜賓環比增長225%，江油漲幅高達453%。

從出行平台數據看，「哪吒2」的成功不僅體現在票房上的巨大突破，帶動了相關旅遊目的地的熱度飆升，形成了「影視+旅遊」的雙贏局面。