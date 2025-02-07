深圳主人懸賞5萬尋寵物狗 結局…牠被高速公路員工吃了

當事狗狗生前圖片。(取材自極目新聞)

廣東深圳有位網友發文稱，她的寵物 狗因受鞭炮驚嚇，從寄養中心跑出去。飼主先發布尋狗啟事，並懸賞人民幣5萬元。事後得知該隻毛小孩跑上高速公路後被撞傷，被高速公司工作人員發現後，竟將牠烹煮後分食八個人。消息傳出，引發網友砲轟「嘴就這麼饞嗎」。

極目新聞報導，日前有網友發布消息稱，自家的寵物狗寄養在深圳的一家寄養中心，於1月29日走失後跑上高速公路，不幸被撞。主人多方查找發現，狗狗遭撞後，被廣深珠高速公路有限公司的工作人員拉走，帶到廚房煮食。

寄養中心工作人員在接受媒體採訪時表示，狗確實被高速公路工作人員食用，目前正與狗狗主人協商，警方已介入。該寄養中心並發布致歉聲明稱：「因我中心的嚴重管理失職，導致狗狗跑出牧場，對此我們有不可推卸的責任。事件發生後，我們第一時間與狗狗主人取得聯繫並陪同尋找，但結局讓我們非常痛心。我們將配合所有處理措施以及後續的方案。」

廣深珠高速公路有限公司工作人員6日回應此事稱，經查實，1月29日上午，巡查人員接到監控中心反饋，有一隻狗在某路段某車道，在巡查人員趕往現場途中，再獲知該狗已在上述路段被撞倒，等抵達現場查看，一隻黃色的狗躺在靠近中央分隔帶處，已無生命體徵。

為防範二次事故，巡查人員現場拍照、上報監控中心登記，並將遺體帶離高速公路。但該人員以為該隻狗為無主飼養且已無生命體徵，私自進行了處理。工作人員稱：「我們對本次事件深表遺憾，對於涉事人員的不當行為，公司將嚴肅處理。」