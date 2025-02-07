15天自駕1.3萬公里穿越歐亞 00後西安小伙重溫絲綢之路

江仁基和他的陝A牌照車。（取材自大風新聞）

15天自駕1.3萬公里穿越歐亞大陸，在英國留學的00後西安小伙江仁基，獨自把自己陝A車牌的座車開到了英格蘭。他說，以前乘飛機從英國倫敦回陝西西安，總感覺世界很割裂，充滿了未知。今年初，他從絲綢之路起點西安駕車回英國，歷經10國的「冒險」，曾在俄羅斯 遇持槍衛兵盤查，也面臨寒夜中油料耗盡的恐慌，但都因為異國人的友善而逢凶化吉。

「在英國上學，一覺醒來，發現樓下停了一輛陝A牌照的汽車，瞬間感覺自己回到了家鄉。」 近日，一名英國留學生在社交平台的留言引發網友關注，這輛陝A車主就是江仁基。

據華商報大風新聞報導，江仁基2001年出生，陝西西安人，本科在美國加州藝術學院學習導演專業。2023年前往英國格拉斯哥大學攻讀金融學碩士學歷。留學多年，江仁基每次回國都是乘坐飛機，2023年在一次回國飛機上，透過窗外看到亞歐大陸上星羅棋布的城市，疑惑「倫敦飛西安需要11個小時多，途經的這些地方到底是怎樣的場景，人們過著怎樣的生活？」

江仁基心中萌生了一個大膽的想法，「去英國其實還有第二條路，開車走『絲綢之路』」。在研究了一年多之後，2025年1月18日，江仁基在自己的本命年開啟了穿越亞歐的自駕旅途。

江仁基的首站是哈薩克 的阿拉木圖。他回憶「從阿拉木圖到塔拉茲全程近500公里，中間有大片無人區，手機時常沒有信號」，1月22日下午4時，他開車出城時便堵車兩小時，夜間又遇暴雪，車外零下20攝氏度，能見度不足5米。凌晨3時好不容易有了手機信號，發現最近酒店還有200公里遠，但在車上睡袋休息20分鐘就被凍醒，只好連夜趕路，次日上午7時才趕到酒店。

「塔拉茲到克孜勒奧達爾的公路上，約200公里才有一個加油站 。因為此前不知情，我在上一個加油站沒有加油。」江仁基說，這一路他因續航問題無比焦慮，油表續航裡程還剩50公里時，他距離最近的加油站還有60公里，車外零下20多攝氏度。「我想肯定完蛋了，最壞的結果就是獨自下車推車。好在當續航歸零時，車開到了加油站」，江仁基回憶此事仍感到後怕。

加油站工作人員得知江仁基來自中國，給他了一塊巧克力，「通過翻譯軟件，我知道他在表達對我的歡迎，讓我感到受寵若驚。」在哈薩克出關時，海關工作人員得知他是中國人，還為他辦理了綠色通道，「哈薩克人的友好，讓我感到很溫暖」。

1月27日，江仁基開車抵達了俄羅斯首都莫斯科，將車停在紅場克裡姆林宮前一條磚石路，持槍衛兵跑過來盤查，他趕緊通過手機翻譯軟件給對方解釋自己是中國人，想在紅場旁拍張照片，對方則示意這裡不能停車，讓馬上離開。江仁基嘗試詢問對方能否給他拍張照，對方通過對講機溝通後幫他拍了張照片，「挺搞笑的，但我覺得這也側面體現了目前中俄關係很不錯。」

「如果說哈薩克是充滿人情味的城市，俄羅斯的莫斯科就像西安一樣，秩序感很強。」江仁基說，這次旅途也讓他更直觀地認識了俄羅斯人，「以往可能覺得俄羅斯人非常彪悍，但接觸後，你會感覺他們很可愛，對待遠道而來的朋友很熱心」。

「離開俄羅斯，穿過波羅的海三國，便到達了波蘭華沙，華沙就像西安的高新區。」江仁基說，在華沙附近的公路上駕車，沿途風景宛若油畫。歐洲各國的人得知他從中國開車而來，都紛紛說「Thai’s so impressive」（這太令人印象深刻了）」。2月2日，江仁基從法國敦克爾克港口，乘船橫跨英吉利海峽，抵達英國。

在江仁基出發前，他預計這趟旅程的花費可能高達十多萬元（人民幣，下同），但實際花費為3萬元左右，「主要是油費和酒店住宿費，吃飯花費感覺不足1萬元。」北京時間2月3日晚，江仁基在朋友圈寫道，「1人，10國，15天，13000公里，橫跨整個歐亞大陸，我的冒險暫時結束了。」

談及這段萬里行程，江仁基坦言，他至今仍感覺非常奇妙。「世界很小，小到我15天便跨越了半個地球，遇到了那麼多陌生且友善的異國人；世界很大，大到未來與這些一面之緣的異國人再難相遇。他們卻真實地出現在我的生命中。」江仁基感慨道。談及未來，他表示，今年9月，他將碩士畢業，「我計畫開車橫穿非洲，一路開到好望角」。