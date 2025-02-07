為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

泰國 女總理貝東塔近日訪華，貝東塔在中國有不少粉絲，被稱為「美女總理」，所到之處無不露出迷人的笑容。而在她的身邊，總有一位看來嚴肅的年輕女子貼身守護，看來是很強烈的對比，昨天還上了微博 熱搜，這位女子其實也頗有「來頭」，她是出身武術世家、小有名氣的中國女保鏢嚴月霞，她的現身讓許多網民大讚「目光犀利英姿颯爽」，「我也想被她保護」。

貝東塔於2月5日抵達北京展開訪華行程，被中國網民稱為「最美女保鏢」的嚴月霞即貼身保護，嚴月霞的英姿和專業素養吸引了網民們的目光。貝東塔下機走紅毯時，身材高挑、穿著制服的嚴月霞動作嫻熟地為貝東塔打開車後門，待貝東塔穩穩地坐到車後座上後，小心翼翼地全身護住車門，確保萬無一失後才輕輕關上車門，隨後坐到了副駕駛的位置。

中國女保鏢嚴月霞。（取材自抖音百科）

據藍新聞、網易報導，嚴月霞在安保領域有著多年的豐富經驗，曾接待過許多重要貴賓，包括曾擔任敘利亞 前總統夫人阿詩瑪訪華期間的貼身保鏢。在貝東塔乘車前往酒店的路上，嚴月霞始終保持著高度的警惕，目光銳利地觀察著周圍的一切，國賓車順利抵達下榻酒店時，嚴月霞迅速從副駕駛座上下來打開車後座門，讓貝東塔下車。

整個過程中，嚴月霞的眼神從未有過片刻的放鬆，她的目光如炬，時刻關注著周圍的動態，無論貝東塔走到哪裡，她都緊緊跟隨在身邊，確保貝東塔的安全。貝東塔駐足拍照打卡時，嚴月霞也默默地站在一旁，守護著她的安全，成為了一道獨特的風景線。

中國女保鏢嚴月霞（右）貼身保護泰國總理（左）。（視頻截圖）

一時間，關於嚴月霞的話題在網上迅速傳播開來，不少人大讚她的專業素養和颯爽英姿表示讚嘆，將她與貝東塔的組合稱為「最美搭檔」。當貝東塔結束在中國的訪問準備離開時，嚴月霞換下了制服，穿上了一套幹練的黑色西裝，依舊全程跟隨著貝東塔，雙手護著車門，做好每一個安保細節工作，直到貝東塔安全地坐上車，準備啟程返回泰國。

據報導，嚴月霞出身武術世家，執行任務時，眼睛裡有肉眼可見的銳氣，曾一個人打敗了5個日本空手道冠軍，有網民說，原來小說裡不茍言笑的美女保鏢果然真實存在。