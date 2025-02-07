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「再苦不能搞詐騙」 福建多地發公開信勸鄉親返家

中國新聞組／北京7日電
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福建龍岩長汀不時舉行反詐騙宣傳活動。（視頻截圖）
福建龍岩長汀不時舉行反詐騙宣傳活動。（視頻截圖）

中國男演員王星自泰遭拐賣至緬甸電詐園區一案，引起各界關注，中泰緬等國加強合作打詐。福建省龍岩市多個鄉鎮近日向滯留境外搞詐騙的鄉親發出公開信喊話，呼籲他們懸崖勒馬，「再窮不能沒志氣，再苦不能搞詐騙」，盡快回鄉。

澎湃新聞報導，龍岩長汀縣古城鎮、汀州鎮、漳平市菁城街道、拱橋鎮等地先後發出了類似的公開信，其中，河田鎮黨委、鎮政府稱，如今中柬竂緬泰越等國加強合作，打擊電訊網絡詐騙及相關犯罪，全力協調解救被困人士，搗毀電詐窩點，正是回到中國的大好時機。

公開信中指出，境外不是天堂，不會帶來「暴富」，河田才是家鄉，撈金只是「黃粱一夢」，早日歸家才是正途，呼籲滯留境外的涉詐地區人員家屬馬上聯繫家人，勸其停止電訊網絡詐騙等犯罪活動，盡快返鄉團聚，爭取從寬從輕或免於處罰。

「再窮不能沒志氣，再苦不能搞詐騙」，公開信動之以情，警告參與電訊網絡詐騙等犯罪活動，不但禍及自己、殃及受害者，還將對家人、子女造成多方面嚴重的負面影響，促立即懸崖勒馬。

拱橋鎮反詐工作領導小組指出，根據上級部署及有關法律法規，對主動回國投案自首、配合勸返回國、主動交代問題，有重大立功表現的可以依法從輕、減輕或免除處罰；如果執迷不悟、拒絕勸返，將依法追逃、嚴厲打擊，一律依法「頂格處理」。

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