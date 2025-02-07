「哪吒2」9天就登頂 躍中國影史冠軍 料「捅破天花板」

「哪吒2」刷新中國影史票房紀錄，此前的電影票房冠軍「長津湖」發布祝賀圖。（取材自魯中晨報）

電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）6日刷新中國影史票房紀錄，成為冠軍。截至2025年2月6日19時，「哪吒2」以總票房60億元（人民幣，下同，約8.23億美元）超越「長津湖 」票房的57.7534億，位列中國電影票房總榜榜首。對於成功登頂，「哪吒2」官方微博曬出全陣容海報，16字回應觀眾：「永遠敬畏，惟有感謝。山高路遠，一起攀登！」

來源：YouTube

2月6日晚10時許，貓眼專業版預測票房數據顯示，「哪吒2」的總票房預計將超108億。中國電影的票房「天花板」，要被小哪吒「捅得破破的」了。

值得注意的是，「哪吒2」只花了不到九天即登頂排行榜，相較2016年由周星馳執導的電影「美人魚」以12天登頂中國票房冠軍，隔年「戰狼2」同樣以12天刷新榜單，但到了2021年，「長津湖」卻花了近兩個月才艱難地超越「戰狼2」的票房紀錄。

IT之家報導，此消息一出，「長津湖」、「戰狼2」、「你好，李煥英」和「流浪地球」等中國影史票房榜成員皆發布「哪吒2」的祝賀海報。

澎湃新聞報導，「哪吒之魔童鬧海」作為中國賀言的春節 強檔，於1月29日起在中國上映。這部電影上映前有超過900位行業人士參與票房預測，其中影院經理預測均值39.29億，其他業內人士預測均值34.28億，最高預測90億。

根據燈塔數據庫顯示，「哪吒2」多人結伴觀影比率超三成，明顯高於其他影片，另外該影片觀影年齡30-39歲、中低頻觀眾占比非常突出，有大量曾經是電影市場主力的觀影人群，在時隔較長時間後再次回到電影院 。