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「哪吒2」導演餃子粗估將獲1.35億 成為中國最賺錢導演

中國新聞組／北京7日電
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電影「哪吒之魔童鬧海」總票房突破60億元人民幣，超「長津湖」票房成績，登頂中國影史票房榜冠軍。圖為2月6日，北京一家影院外的「哪吒之魔童鬧海」海報。（中新社）
電影「哪吒之魔童鬧海」總票房突破60億元人民幣，超「長津湖」票房成績，登頂中國影史票房榜冠軍。圖為2月6日，北京一家影院外的「哪吒之魔童鬧海」海報。（中新社）

動畫片「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）昨登頂中國影史票房榜，又有預測稱其總票房將超108億（人民幣，下同，約8.23億美元）料捅破中國電影票房天花板。「哪吒2」有五家出品方，若以預測95.37億票房計算，片方可分帳33.35億，遠超5億製作成本，光線傳媒可獲利超18億，該片導演餃子（楊宇）按最低5%比率計算，可從「哪吒2」中獲得至少1.35億元，成為中國最賺錢的動畫導演之一。

據大魚財經報導，2025年春節檔電影市場迎來了「史上最強春節檔」，「哪吒2」以接近80%的票房占比實現斷層領先，昨並以票房突破60億，躍居中國影視票房榜首。影片的出品方光線傳媒成為最大贏家，股價和市值也迎來顯著增長，漲停走出2連板，兩天累計漲幅超40%，2月6日收盤漲幅18.01%，股價創近三年新高。

「哪吒2」有五家出品方，其中，成都可可豆及自在境界實控人為導演「餃子」（楊宇），他在兩家公司分別持股56%及51%，其他三家為光線傳媒及其全資子公司。

據光線傳媒披露，截至2025年2月4日，公司來源於影片「哪吒2」的營業收入區間約為9.50億元至10.10億元（最終結算數據可能存在誤差）。東吳證券此前預計，該片最終票房65億到70億元，有望給公司貢獻8億至10億元利潤，並主要在一季度業績體現，相關衍生品亦將貢獻增量業績。

據此計算，光線傳媒在五家公司中持有份額在55%左右。根據AI預測該片總票房為95.37億元，分帳票房約為85億元，片方可分得33.35億元，光線傳媒可獲利超18億元，另外兩家導演楊宇為大股東的出品方可獲利超11億元。以導演一般能從片方的凈利潤中獲得5%到10%的分成，按最低5%比例計算，餃子可從「哪吒2」中獲得至少1.35億元的收入。

光線傳媒在這場票房盛宴中收獲頗豐。在資本市場上，「哪吒2」的大賣也讓光線傳媒成為了投資者關注的焦點。蛇年開市第一天，光線傳媒股價隨即漲停，市值大幅攀升，單日市值漲了56億。2月6日盤中，光線傳媒股價收盤漲幅18.01%，總市值396.04億。

從歷史業績來看，2019年「哪吒之魔童降世」（哪吒1）曾助力光線傳媒實現第三季度12.9億的營收，同比增長128.65%。若「哪吒2」最終票房突破70億，光線傳媒有望刷新歷史最佳業績。

光線傳媒在動畫電影領域的布局較早且具有前瞻性。2015年，光線傳媒成立彩條屋，正式進軍動漫電影領域，並通過投資綁定外部優秀製作團隊，形成了強大的動畫電影製作能力。「哪吒2」的成功不僅為光線傳媒帶來了短期的財務收益，更為其長期發展奠定了基礎。截至發稿前，「哪吒2」官方手辦在阿里魚旗下娛樂電商平台造點新貨眾籌達到1548.86萬元。光線傳媒的「迪士尼夢」正在逐步實現。

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