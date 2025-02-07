挑起「姓社姓資」爭論 當年的「左王」王忍之病逝北京

王忍之在北京逝世。（取材自長安街知事微信公眾號）

中共 中央宣傳部前部長王忍之4日在北京病逝，91歲的王忍之是上世紀80、90年代中共理論宣傳戰線的「左派」領軍人物。六四 事件後，他主持撰寫「四二六」社論，就改革開放「姓社姓資」的爭論打響頭炮。鄧小平南巡後，王忍之被貶任中國社科院副院長。

自由亞洲電台報導，中國社會科學院離退休幹部局6日發布訃告，稱根據王忍之遺願，喪事從簡，不舉行送別儀式，遺體捐獻給醫療科研教學事業。

王忍之病逝，前學運領袖王丹和吾爾開希均拍手稱快，但強調正義仍未得以伸張。

據了解，「四二六」社論就是王忍之主持撰寫的。「四二六」社論是指中共當局於1989年4月26日在人民日報發表題為「必須旗幟鮮明地反對動亂」的文章，將此前學生和市民對中共前總書記胡耀邦的悼念活動及和平請願活動定性為「極少數別有用心的人利用學生、工人所製造的動亂」；該社論成為激化抗議衝突的導火線。

正在台灣做訪問學者的六四文獻專家吳仁華受訪，直指當年的中宣部聽命於鎮壓六四劊子手之一的李鵬，炮製了「四二六社論」，作為當時中宣部部長的王忍之負有責任。

王忍之來自江蘇無錫，曾任國家計委政策研究室主任，紅旗雜誌社副總編輯。1987年1月至1992年11月任中共中央宣傳部部長，因其固守傳統意識形態，有「左王」之稱。

王忍之政治發跡是受到另一位中共左王鄧力群的提拔。在「八九學運」後的1990年，王忍之與鄧力群一起發起「姓社姓資」討論，他還於當年2月22日，在人民日報發表「關於反對資產階級自由化」文章。

時值鄧小平為挽救內外交困的中共當局，開始推動經濟層面的改革開放之際，王忍之揣度中共政治風向錯誤，因此在中共14大後被調離中宣部部長一職。從1992年11月起任中國社科院副院長、黨組副書記。

另據港媒報導，王忍之晚年仍不時現身民間左派活動。毛澤東思想旗幟網站長胡澄去年8月撰文提到，曾拜見過王忍之多次，從沒見他放聲大笑過，「為國隱忍沉鬱」。最近一次探望時，已住進養老院 的王忍之讚揚「意識形態工作這些年來愈來愈有效果」。