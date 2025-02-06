中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

上海華略智庫高級合伙人兼自貿區港首席專家李鋒近日過世，由於他是知名經濟領域專家，年僅48歲，訃告只稱其「於2025年1月27日春節休假期間遭遇意外，經搶救無效離世」，加上近年中國多位頂尖人才死因細節不明，李鋒死因引發猜測，不少網民質疑「是否遭到暗殺？」、「國家到底有沒有在保護高精尖專家？」要求官方公開調查此次事故並公布結果。

北京日報報導，李鋒2006年畢業於南京大學並獲得經濟學博士學位，畢業後曾任職於上海市政府研究室、上海市人民政府發展研究中心並擔任處長；入職華略智庫後，李鋒創立改革創新研究院，擔任院長兼自貿區港首席專家。工作期間，李鋒完成了幾十項重大研究課題，並多次獲得國家級、省部級獎項。

李鋒從事決策諮詢工作近20年，是業內公認理論與實踐兼備的知名學者，為中國開放型經濟、自貿區港改革等領域的研究做出了卓越貢獻。

網易報導，有不少網友看到「專家」、「博士」頭銜，又看到「遭遇意外離世」的原因描述，頓時有種不好的猜測，認為是遭遇暗殺了。這樣的猜測可能性很小，不過關於其死因，李鋒博士治喪小組於2月5日發布訃告，明確說明李鋒去世的時間是1月27日，可原因寫得很模糊，講的是「遭遇意外」。

新唐人報導，網友紛紛猜測：「這麼多專家意外死亡，什麼意外？」「啥意外，說了半天也不知道」「意外的有些蹊蹺？」「又是高精尖的專家」「怎麼回事！好幾個頂級人才遇到意外了…」。還有網友表示不相信，「誰信是意外」、「請相關部門公開透明地調查此次事故，還逝者一個公正的說法」。

近年來，眾多中國年輕的專家和科技人員遭遇「意外死亡」，包括最近死亡的中國無人機 領域專家、長沙市雲智航科技有限公司創始人張代兵，前兩年死亡的「貴州大數據安全工程研究中心」創辦人劉東昊、開發人臉識別 技術的AI 股-商湯科技創辦人湯曉鷗、中共軍方精通AI與國防科技的科技人才馮暘赫，及中國AI獨角獸-曠視科技首席科學、曠視研究院院長孫劍等。

由於中國嚴防不公布這些人的死亡原因，引起外界猜測。