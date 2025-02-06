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赴華外籍客增5成 首個非遺春節讓中國年成為「世界年」

中國新聞組／北京6日電
在北京天壇公園，導遊為外國遊客講解天壇和中國春節習俗。(新華社)
在北京天壇公園，導遊為外國遊客講解天壇和中國春節習俗。(新華社)

今年春節，外國遊客來華及中國民眾出境遊皆火爆。據統計，今年首個世界「非遺版」春節，到中國過節外國遊客較去年增長150%，創下新高，中國年正在成為「世界年」。另中國有1436.6萬人次在春節出入境，較去年同期增長6.3%；北極圈、「世界最孤獨秋千」都迎來「春運大軍」，網民感嘆「曠野裡都是中國人」，「只要有中國人在的地方就沒什麼好孤獨的」。

綜合央視、上游新聞報導，外交部發言人林劍昨在例行記者會表示，今年的春節是首個世界「非遺版」春節，隨著中國持續擴大免簽國家範圍，全面放寬優化過境免簽政策，中國年正在成為「世界年」，近20個國家將春節定為法定假日，近200個國家和地區舉辦慶祝活動。

外國遊客來華體驗中國年的熱情也愈發高漲。第三方平台數據顯示，今年到中國過春節的外國遊客較2024年增長150%，創下新高。

另據國家移民管理局通報，今年春節假期全國邊檢機關共計1436.6萬人次中外人員出入境，較去年春節同期增長6.3%。其中，外國人95.8萬人次，較去年春節同期增長22.9%。

而較去年成長的出入境人次統計，也展現在中國遊客熱中出境遊。數據顯示，中國遊客遍布全球超2000城，北極圈的麥當勞店、「世界最孤獨秋千」都排隊擠滿了國人。

挪威特羅姆瑟，這座位於北極圈內的「極光之城」，去年因當地麥當勞店被麥當勞官方權威認證「世界最北店」稱號，春節成為不少中國遊客「必打卡點」。在西班牙留學的小岑1月31日從瑞士飛往挪威特羅姆瑟，2月1日落地後第一餐定在了麥當勞，震驚地發現在大街上不少中國人打卡，排隊乘坐輪渡的也幾乎都是中國人，感嘆「堪比北極圈春運」。

面朝北冰洋，在秋千上嘬一瓶特意背來的「北冰洋」汽水成為中國社交平台上，俄羅斯捷里別爾卡極光旅行的經典項目之一。來自北京的溫小姐（化名）沒想到，春節期間想坐上這座「世界最孤獨秋千」在2月4日排了半小時隊，只拍攝6秒鐘視頻，「排隊的我一眼望去都是中國人」。「坐世界最孤獨秋千需要排隊」成為不少網民熱議調侃的焦點：「只要有中國人在的地方就沒有什麼好孤獨的」。

在日本京都也遍布了中國遊客。35歲來自杭州的小冰先生（化名）這次他最大的感嘆就是「清水寺有一億人」，中國人多到人群已經開始遵循國內的行走習慣，反向走右側。

另據文旅部統計，春節期間國內遊也創新高，八天假期間全國國內出遊高達5.01億人次，同比增5.9%；國內出遊總消費達6770.02億元人民幣，「追著非遺過大年」等非遺遊活動熱度較去年大增4成。

春節 麥當勞 極光

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