別人還在堵…他用DeepSeek領路返鄉 海口到重慶2天就到

男子春節返程用DeepSeek做最優攻略。（取材自上游新聞）

春節 假期已經結束，很多人為了及時趕回家上班也是各顯神通。住在重慶大渡口的李先生用DeepSeek 軟件安排海口到重慶的路線，DeepSeek也給了出詳細且實用的建議。當眾多民眾還在高速路上堵車時，李先生用兩天時間就回到重慶，這次自駕 體驗令他大讚DeepSeek好用，「感覺以後離不開它了」。

上游新聞報導，李先生是海南人，今年他自駕回到儋州老家過年。他3日準備從海口返回重慶，想起時下爆火的DeepSeek，於是提問「開車從海口到重慶，需要在2天之內完成，路程怎麼安排更好」?

DeepSeek很快給出了答案，「從海口到重慶自駕約1300-1400公里，兩天內完成需要合理分配每日駕駛時間（每天約8-10小時）」。DeepSeek給出優化路線和行程安排建議，除了路線外，也做了時間安排及用餐地點建議。DeepSeek還考慮到加油、堵車、疲勞等細節問題，若使用者反映堵車或疲勞，它也能馬上調整行程。

李先生說，他全程基本上是按照DeepSeek的建議在進行，除了第一天晚上沒有下高速去市區休息，「我一開始是打算去南寧住一晚的，順便和幾個廣西的朋友吃個宵夜，但後來發現高速路上車太多了，行駛很緩慢，於是決定第一天晚上就在廣西河池市的南丹服務區休息，第二天一早趁著車少繼續趕路。」最終，李先生一家人於4日晚8點過回到重慶市大渡口區家中。

報導指出，李先生說，這是他第一次用DeepSeek來尋求解決方案，效果比想像中好多了。除了提供路線的建議，它還提供了很多有用的建議，「感覺以後出門的話，已經離不開它了」。