我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

「哪吒2」衝進中國影史票房前3 周邊商品「一吒難求」

中國新聞組／北京6日電
「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)

乙巳蛇年春節，迎來火熱的電影市場。截至2月5日13時29分，中國2025年春節檔上映新片總票房（含點映及預售）突破100億(人民幣，約13.7億美元)。2025年中國電影市場累計票房超北美票房成績，位列全球第一。「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」分列春節檔票房榜前三位。

觀眾在北京市朝陽區一家電影院觀看電影海報。(新華社)
觀眾在北京市朝陽區一家電影院觀看電影海報。(新華社)

據央視新聞、潮新聞報導，據燈塔專業版，截至2月5日19時11分，「哪吒之魔童鬧海」票房突破54.14億元，超過「你好，李煥英」進入中國影史票房榜前三，同時成為中國影史春節檔票房冠軍。

看完電影，不少網友的「下一站」就是買周邊。隨著電影票房飆升，就連官方授權周邊產品同樣再掀熱度，甚至「一吒難求」。

「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)

「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)

據悉，泡泡瑪特推出「哪吒之魔童鬧海」天生羈絆系列手辦盲盒於1月30日線上發售，1月31日線下發售，但上線後就接連售罄。剛看完電影的汪先生和孩子就被哪吒和敖丙的周邊吸引，連跑了3家泡泡瑪特門店，但都沒買到商品。

泡泡瑪特店員說，這幾天，來店裡詢問的顧客太多了。最搶手的聯名手辦盲盒已經全部斷貨，店內目前還剩下幾個哪吒搪膠臉毛絨玩偶，價格為249元。

報導指出，哪吒官方周邊眾籌頁面顯示，本項目設有多款造型手辦，價格從198元起，發貨時間在眾籌籌款成功且結束後的80天內。原本目標10萬元的眾籌，目前已籌金額超1183萬元，成交數破2.8萬筆，熱度遠超商家和網友的預期。

「哪吒2」衍生周邊爆單，許多民眾都買不到。(取材自潮新聞)
「哪吒2」衍生周邊爆單，許多民眾都買不到。(取材自潮新聞)

春節 超商

上一則

李小龍堂姐夫、港歡樂今宵長駐藝人 百歲笑匠俞明離世

下一則

美郵政若停收 業界：港中型物流公司恐倒 損人不利己

延伸閱讀

春節檔「最慘」電影出現… 「吉慶街火」上映8天票房才8733元人民幣

春節檔「最慘」電影出現… 「吉慶街火」上映8天票房才8733元人民幣
「哪吒2」票房創紀錄 國產動畫時代來了

「哪吒2」票房創紀錄 國產動畫時代來了
中國春節電影票房破81億 2025年已累計逾百億超越北美

中國春節電影票房破81億 2025年已累計逾百億超越北美
才被點名「最糟郭靖」…肖戰「射鵰」從預售冠軍淪票房墊底

才被點名「最糟郭靖」…肖戰「射鵰」從預售冠軍淪票房墊底

熱門新聞

李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
北京八一大樓，即中共中央軍委辦公大樓。 （聯合報系資料照）

傳中國正建造全球最大軍事指揮中心 「北京軍城」規模五角大廈10倍

2025-01-31 05:01

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國