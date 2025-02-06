「哪吒2」衝進中國影史票房前3 周邊商品「一吒難求」

「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)

乙巳蛇年春節 ，迎來火熱的電影市場。截至2月5日13時29分，中國2025年春節檔上映新片總票房（含點映及預售）突破100億(人民幣，約13.7億美元)。2025年中國電影市場累計票房超北美票房成績，位列全球第一。「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」分列春節檔票房榜前三位。

觀眾在北京市朝陽區一家電影院觀看電影海報。(新華社)

據央視新聞、潮新聞報導，據燈塔專業版，截至2月5日19時11分，「哪吒之魔童鬧海」票房突破54.14億元，超過「你好，李煥英」進入中國影史票房榜前三，同時成為中國影史春節檔票房冠軍。

看完電影，不少網友的「下一站」就是買周邊。隨著電影票房飆升，就連官方授權周邊產品同樣再掀熱度，甚至「一吒難求」。

「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)

「哪吒之魔童鬧海」的手辦盲盒引起搶購。(取材自微博)

據悉，泡泡瑪特推出「哪吒之魔童鬧海」天生羈絆系列手辦盲盒於1月30日線上發售，1月31日線下發售，但上線後就接連售罄。剛看完電影的汪先生和孩子就被哪吒和敖丙的周邊吸引，連跑了3家泡泡瑪特門店，但都沒買到商品。

泡泡瑪特店員說，這幾天，來店裡詢問的顧客太多了。最搶手的聯名手辦盲盒已經全部斷貨，店內目前還剩下幾個哪吒搪膠臉毛絨玩偶，價格為249元。

報導指出，哪吒官方周邊眾籌頁面顯示，本項目設有多款造型手辦，價格從198元起，發貨時間在眾籌籌款成功且結束後的80天內。原本目標10萬元的眾籌，目前已籌金額超1183萬元，成交數破2.8萬筆，熱度遠超商 家和網友的預期。