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「哪吒2」登紐約時報廣場大屏 中國網民卻關心這一點

中國新聞組／北京6日電
「哪吒2之魔童鬧海」登上紐約時報廣場大屏。（取材自海報新聞）
「哪吒2之魔童鬧海」登上紐約時報廣場大屏。（取材自海報新聞）

中國春節賀歲動畫國片「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）在中國境內票房再創新高，截至今日中午12時已破57.7億元（人民幣，下同），超越「長津湖」名列中國電影票房總榜榜首。該片還登上了紐約時報廣場大屏，在北美尚未上映，電影票已經搶瘋。不過不少中國網民關心的是：「片中這麼多諷刺老美的東西，海外版會不會被閹割？」，也有人酸「就中國人看」。

據海報新聞報導，有網民拍到，2月4日，「哪吒2」在美國登上紐約時報廣場大屏，播放「哪吒2」的廣告，並配文「中國動漫也是走向國際了」。

據悉，「哪吒2」2月14日即將在北美上映，還未上映，美國豆瓣網IMDB已經開分8.1分，電影票已經搶瘋。

報導並稱，有不少看過「哪吒1」的國外博主吐槽好萊塢卡通片：什麼鬼東西。「哪吒1」海外票房總計超560萬美元，期待「哪吒2」的海外票房表現。

據央視財經引述網路平台數據，截至2月6日9時，「哪吒2」春節檔總票房（含點映及預售）已破57.7億元，超越「長津湖」名列中國電影票房總榜榜首。而此前，該片僅花了4小時，就漲了2億票房。而最新預測，「哪吒2之魔童鬧海」的票房數據有望超95億。

中國網民則紛紛評論，不少人給予肯定，但也有人酸：「老外不了解神話的歷史背景，看的明白嗎？」，「不知道海外版會被閹割掉哪些內容，電影中這麼多諷刺老美的東西」，「還不是華人看」。

紐約時報 春節 時報廣場

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