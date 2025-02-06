春節後第一個工作日 廣東宣示今年力拚AI、機器人

2月5日，2025年廣東省高質量發展大會5日在廣州召開。圖為工作人員使用設備控制人形機器人。（中新社）

2月5日是中國農曆春節假期後的首個工作日，廣東舉行全省高質量發展大會，為全年經濟發展規畫藍圖。廣東省委書記黃坤明在會上強調，人工智能 正在掀起產業變革，機器人時代逐步照進現實。廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智能（AI ）和機器人兩大領域下大決心、集中發力。

中新社報導，數據顯示，廣東2024年工業機器人年產量超24萬台（套），占全中國44%，連續五年居全國第一。

香港 大公報報導，廣東連續三年的「新春第一會」，不變中也有變化：會議始終緊緊圍繞「高質量發展」這一主題，而今年的話題則更聚焦於「現代化產業體系建設」─在節後首日即為發展「畫重點」，更具風向標意義。

黃坤明在講話中提到「產業」一詞達79次，傳遞了關鍵信息─產業。「廣東作為全國第一經濟大省，肩負著走在前列的光榮使命，更要在推進產業體系現代化上先行先試、作出示範、勇挑大梁，以更具國際競爭力的現代化產業體系，托起一個具有雄厚實力、充分彰顯中國式現代化無窮魅力的新廣東。」

「廣東兼具機電技術和數智技術兩大優勢，要在人工智能和機器人兩大領域下大決心、集中發力，構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱。」黃坤明表示，希望廣大有遠見、有抱負的投資者、創業者積極參與進來，共同奔赴破土而出的產業盛宴，共同迎接人機共生的智能世界。

對於廣東未來將如何在人工智能和機器人產業上集中發力，廣東省工業和信息化廳副廳長吳紅表示，廣東將加快具身智能機器人創新平台建設，強化關鍵共性技術攻關。同時支持龍頭骨幹企業聯合高校院所建設智能機器人中試驗證平台，提供中試熟化、工程開發、工藝改進、軟件升級等服務。