「髮際線都一樣」湖北男酷似陳奕迅 路上被圍觀求合影

湖北男子韓先生一頭捲髮，酷似歌手陳奕迅。（取材自極目新聞）

近日多位網友在社交媒體平台發布視頻稱，在湖北省恩施州宣恩縣，熙熙攘攘的人流中，有一男子疑似香港 歌手陳奕迅，不少遊客上前求合影。

極目新聞報導，該男子姓韓，一頭捲髮似陳奕迅，他說自己是宣恩本地人，在珠海一家理髮店工作，是陳奕迅的忠實粉絲。「因朋友們覺得我長得像陳奕迅，平日我的髮型、著裝、動作語言等，確實在向陳奕迅靠近。」韓先生說。

網友看過韓先生的視頻後，紛紛驚呼「這相似度簡直絕了」、「原來是湖北分迅」，還有人說：「連髮際線也一樣。」

據了解，40歲出頭的韓先生，在廣東工作多年，每年春節 都會回家過年。今年春節期間，他走在老家縣城的大街上，不少遊客和本地居民，都把他誤認為是陳奕迅，主動上前求合影，有時還引發圍觀。「有一次走在路上，一個小朋友追了我好幾米遠，拉住我的衣服說，你是唱『孤勇者』的叔叔嗎？」韓先生說，在珠海時，他也常常被路人誤認為陳奕迅，走近才發現是明星臉。

韓先生的微信頭像。（取材自極目新聞）

他表示，喜歡陳奕迅已有20多年，平時在理髮店裡，也有不少熟客笑稱他為陳奕迅，他還把自己的微信 名稱改為了陳奕迅英文名「Eason」。他說，唯獨自己粵語講得不是很好。在廣東生活工作多年，只學會了皮毛，「陳奕迅的粵語歌特別難唱，中文歌『十年』還馬馬虎虎。」