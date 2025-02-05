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白龍馬再現？新疆男策白馬入寒江救落水父女 網讚演繹大俠

中國新聞組／綜合報導
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新疆男子伊立拜騎馬衝入江中救人。（取材自上游新聞）
新疆男子伊立拜騎馬衝入江中救人。（取材自上游新聞）

湖北仙桃市漢江邊近日一名男子落水，女兒也撲騰進水裡想救人，來自新疆的39歲男子伊立拜騎著一匹大白馬衝入水中施救，在冬泳愛好者協助下，成功救起落水男子。白馬入江救人的影片在網路上曝光，立刻引發不小關注，網友直呼太帥了，「完全符合大俠的演繹」。

上游新聞報導，仙桃當地人蘇邵高和伊立拜在漢江邊經營漢江野騎俱樂部。蘇邵高表示，4日中午，他看見一男子墜入漢江，女兒一邊哭喊一邊欲下水救人，當時江水溫度太低，人下去速度和耐力都不行；蘇邵高急忙朝江邊跑去，一邊喊：「伊立拜，救人。」此時，伊立拜估摸著騎馬救人更快些，騎著白馬躍入江中。

白馬蹚水跑出3米後開始游泳，在主人的指揮下奮力向前，直到江水漫到馬脖子處。江水寒冷刺骨，游出40多米後，伊立拜身體已經凍僵，所幸水流不急，他一手拉著馬繩，另一手一把就抓住落水的男子。此時，白馬一個轉身，朝江邊游去，「還有個冬泳愛好者，也在一起救人。」

據報導，冬泳愛好者名叫劉杭州，是仙桃游泳協會會員。他表示，他看到險情後，急忙朝落水男子游去，伊立拜拽著落水男子，他在後方托舉著男子，「最後拽住落水男子的地方，水深超過5米，是航道。」

因救援及時，落水男子並無大礙，被救上岸後，被家人接走。

報導指出，伊立拜是新疆伊犁人，6歲開始馴馬。白馬名叫「白龍」，今年7歲，是混血改良品種。接力救人的三人表示，首功歸「白龍」馬，他們都是打輔助的。伊立拜說：「『白龍』通人性，我抽牠一鞭子，牠就曉得要下水。牠看到我拽住落水人後，就主動掉頭往回游。」

他們騎馬救人的事蹟引發網友熱議，網友稱讚：「人和馬都是真英雄，開了眼界」、「傳說中的白馬王子再現」，還有不少人想到「西遊記」裡的白龍馬：「莫非是傳說中的白龍馬？」、「這匹馬應該是白龍馬又轉世了」。

參與救人的「白龍」馬。（取材自上游新聞）
參與救人的「白龍」馬。（取材自上游新聞）

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