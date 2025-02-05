訓練又受傷…谷愛凌退出哈爾濱亞冬會 仍有望參加米蘭冬奧

谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會。（新華社）

同時擁有美國和中國國籍，曾代表中國參加北京冬奧 會的自由式滑雪名將谷愛凌 4日在社交平台上宣布，因為傷病原因，她不得不退出即將開幕的哈爾濱亞冬會。

據新華社報導，在今年1月進行的2025世界極限運動會冬季賽中，谷愛凌在自由式滑雪街式比賽中摔倒，造成了「嚴重挫傷」，退出了稍後的U池和大跳台比賽。而在近期的訓練中，她再次受傷。

谷愛凌在練習時再度受傷。（視頻截圖）

「今天我不得不懷著沉重的心情退出盼望已久的哈爾濱亞冬會。祝中國運動員們取得最好的成績。我也會積極配合醫生康復治療，爭取本賽季盡快回到賽場。」谷愛凌說。

對此，網友紛紛表示心疼，祝谷愛凌早日康復，還有人說：「退賽即可，別退役」。

2024-2025賽季是運動員們爭奪米蘭冬奧參賽資格的關鍵賽季。根據奧運資格獲取規則，亞冬會成績不計入最終積分排名。谷愛凌在本賽季的自由式滑雪世界盃 崇禮站收穫U型場地技巧金牌，之後又在瑞士萊克斯站獲得坡面障礙技巧金牌，這使她非常有望全項參加米蘭冬奧自由式滑雪公園及U池類項目（大跳台、坡面障礙技巧、U型場地技巧）。