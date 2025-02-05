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白雲機場擴建 新春衝刺工程

中國新聞組／即時報導

廣州白雲機場正進行三期擴建工程，總投資537.7億元（人民幣，下同，約74.6億美元），項目主要新建T3航站樓、兩條跑道、綜合交通中心以及T2航站樓的兩條指廊，計畫2025年建成，未來白雲機場年旅客吞吐能力、貨郵吞吐能力預計將分別達到1.2億人次、380萬噸，客貨吞吐規模將在全球處於領先地位。

新華社報導，白雲機場三期擴建工程自2020年9月開工，參建單位中建四局項目負責人徐彪說，春節期間，他們標段500餘名項目管理人員和工人奮戰施工，全力衝刺項目建設下一個節點。

綜合交通中心是白雲機場三期擴建工程的重要建設工程，規畫引入6條高鐵和3條城際鐵路，建成後將成為公路、鐵路、航空等多種交通方式快速換乘的樞紐。

在白雲機場三期擴建工程東飛行區施工標段，主進場路的2座服務道橋和2座滑行道橋建設正順利推進。承建單位民航建工項目負責人徐剛強說，目前主進場路的預製箱梁架設全部完成，正式進入橋面施工階段，50多名工人在春節假期堅守崗位，保障道面混凝土施工。

白雲機場三期擴建工程進度不斷刷新。今年1月23日，綜合交通中心的車站完成封頂，標誌著該項目土建工程主體施工全部完成。同日，第四跑道正式啟用，白雲機場正式進入「四跑道時代」，成為粵港澳大灣區唯一擁有4個跑道的機場。

白雲機場 春節 投資

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