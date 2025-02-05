中高鐵外賣自由成美食地圖 「停2分鐘就能吃一個長沙」

網友在高鐵上實現外賣自由。（取材自小紅書）

春節 假期結束，不少人搭乘高鐵返工，在漫長的車程中，如何安撫五臟廟成了大課題。從高鐵上的「必入三件套」到自備在地美食、外賣自由，這些返工人把高鐵吃成流水席，更有人稱「高鐵才是真正的米其林三星吧？」

鳳凰周刊報導，曾經的鐵路食物是一種嗅覺噩夢，老壇酸菜牛肉麵、腳臭味、汗臭味、廁所味交織在一起，令人避而遠之。但隨著環境改變，高鐵上販售的西梅、優格、牛肉乾默默成為「必入三件套」，就算價格稍高，但多數人就是覺得沒有其他同款商品能比得上高鐵上的這一味。

高鐵三件套的名氣還來自於情緒價值，有東北售貨員從車廂頭走到車廂尾，賣貨詞比春晚小品還好笑；還有售貨員會臨時抽取一名幸運遊客，讓你成為表演搭子。據說當列車快到終點時，零食價格還會打折，如果同車廂有個講價很牛的人，就可以用更低價格抄底。

另外，還有很多人會自備食物上高鐵，不論是自煮或是外帶，都足以逼得手邊沒有食物的人拿出手機叫外賣。只要用手機搜尋「高鐵外賣攻略」，打開12306進入點餐區，輸入自己的車次號碼和日期，就能輕鬆打開美食大門。麥當勞 、肯德基只是標配，在稍微大一點的站點，和府撈麵、米村拌飯、魏家涼皮這些打工人必備品牌也不在話下，奶茶更是熱門單品。如果經過網紅美食之都長沙，只要付費就能有跑腿小哥替你送餐，「只停2分鐘就能吃一個長沙」。