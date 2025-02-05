大雪索道停運…遊客困雲南玉龍雪山 還得掏錢買氧氣瓶

玉龍雪山景區因大風導致索道停運，上千遊客在山頂滯留數小時。（取材自封面新聞）

中國雲南部分地區連續出現大雪天氣，導致玉龍雪山索道停運。一名遊客抱怨被困山頂數小時，無人處理，「這麽大的景區竟然沒有應急預案。」

封面新聞報導，遊客張女士講述，「2月2日下午2點左右，我們乘坐索道上到玉龍雪山山頂，當時氣溫為攝氏零下6度。因為突降大雪，下山索道停止運行，預計有上千人在山頂滯留長達3小時，期間沒有任何人前來處理，最後不得不撥打110求助。」

張女士質疑，既然景區知曉春節 期間山上會有大雪和強風，為什麽還要繼續售票。

相較於張女士的經歷，余女士的感受更為深刻。「當天我也在山頂，由於風力過大索道停運，許多人在寒風中被困數小時。」余女士提到，從下午2點開始排隊等候下山，直至大約6點才乘上纜車。「在被困的幾個小時內，我沒有見到任何景區方面的人員出面解決問題，大家只能焦急地等待。」

余女士回憶，在此期間有工作人員抬來一箱氧氣瓶售賣，每瓶標價39元人民幣。她認為，鑒於1月下旬玉龍雪山就曾因大雪天氣造成遊客被困的情況，景區本應從中吸取教訓，完善管理措施。

玉龍雪山景區工作人員表示，2月是玉龍雪山的風季，通常在下午時段會出現不定時的大風。此時，索道公司會根據實際情況進行評估，一旦確認天氣狀況影響到索道的安全運行，就會立即採取停運措施。

針對大量遊客被困山頂數小時一事，該工作人員表示，「2日晚間12點我們就開始對準備上山的遊客實行限流並勸返，因此實際滯留在山上的遊客人數肯定不足千人。每個索道車廂僅能容納8名乘客，由於當時風勢較大，索道運行速度比平時慢，導致等待時間延長，但最終所有遊客都安全下了山。」