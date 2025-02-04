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胖東來開工 顧客排隊3小時進不去 公告喊「近期別來」

中國新聞組╱北京4日電
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胖東來河南天使城門店擠滿排隊進場的消費者。(取材自大河報)
胖東來河南天使城門店擠滿排隊進場的消費者。(取材自大河報)

河南胖東來大年初五恢復正常營業，大量「胖粉」擠進各地賣場，天使城門店排隊隊伍超過2公里，許昌市公安局更派出300多名警力到場進行交通管制。「潑天」的客流量讓胖東來緊急發公告要消費者「近期不要來」，然而即使至少要排3、4個小時才能進場，還是有人說「排多久都會等」。

綜合每日經濟新聞、大河報報導，胖東來在開工日迎來了人山人海的顧客，2日上午天使城門店提前20分鐘開門迎客，商場和超市分兩列排隊進入，其中超市的排隊隊伍超過2公里，圍著天使城周圍道路繞了大半圈，近天使城南側廣場的隊伍「層數」，就有7層之多。

新鄉市大胖超市同樣擠滿了來自全國各地的「胖粉」，超市工作人員在多個點位用喇叭反覆播報提醒：「進入超市需要排隊，預計排隊時長在4小時以上。」工作人員透露，當天早上7時隊伍就已經從街頭排到街尾了，如果想順利進入賣場，「最好早上6時就來」。

滿坑滿谷的顧客大多來自外地，從山西來河南旅遊的梁女士說，「我來許昌只打算逛這一個地方，希望每個地級市都能有一個像胖東來這樣的品牌商超。」來自湖北武漢的葉先生更表示，自己和妻子到洛陽旅遊，為了見識一下胖東來的網紅商品，特地坐車到許昌購物。

胖東來的火爆也帶動周邊商機，在天使城周邊，不少快遞小哥正忙碌收貨，順豐、中通、京東、韻達等快遞配送車上，包裝箱拉來了一車又一車。

在胖東來天使城、時代廣場、金匯廣場等熱點門店周圍，不少酒店房源已全部訂出，在500米範圍內的民宿，也被早早預定一空。

排隊提示牌顯示，預計排隊時間超過3小時。(取材自大河報)
排隊提示牌顯示，預計排隊時間超過3小時。(取材自大河報)

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