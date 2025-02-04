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啥味？「冰糖龜蜜」成東北流行小吃 網友試吃後這樣評價

中國新聞組╱北京4日電
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網友分享北方春節奇怪食品「冰糖龜蜜」。(取材自微博)
網友分享北方春節奇怪食品「冰糖龜蜜」。(取材自微博)

冰糖葫蘆是遊客到東北旅遊必吃的小吃，除了傳統的山楂外，也有草莓、葡萄等各式水果口味，近期在商家創意炸裂下，甚至出現冰糖生蠔、冰糖大閘蟹等產品；更獵奇的是，鱉也成了冰糖葫蘆的素材，還取名「冰糖龜蜜」，衝擊畫面讓網友驚呼「想想就難吃」，還有人感嘆「萬物皆可糖葫蘆」、「山東的冰糖葫蘆已經是next level了」。

海報新聞報導，每家製作「冰糖龜蜜」的方式略有不同，有的老闆會先把鱉蒸熟，有的是先炸過，最後再將鱉泡入糖中，裹上厚厚的糖漿，再灑上白芝麻粒。單支要價人民幣58至100元不等（約7.9至13美元），不少網紅會買回去拍試吃影片。有網友在網路上PO試吃影片，表示「冰糖龜蜜」又麻又辣又甜，口感軟軟的，「真的很奇怪」。

獵奇食物引發網友熱議，有人說「想想就難吃，這怎麼吃啊」、「老實說有點殘忍」、「買回去估計只能煮湯吧」，也有人認為商家為了噱頭什麼都敢做。

有人指出，「冰糖龜蜜」已非第一次出現，前幾年冬天便有店家販售過，只是今年更火。據了解，中國北方的冰糖葫蘆攤販會將許多食材冰糖化，例如大白菜、小黃瓜、蔥、茄子都有，甚至還有生蠔、大閘蟹等。

冰糖大閘蟹。(取材自小紅書)
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