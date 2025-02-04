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2000人一起看「哪吒2」 啥感覺？鄭州1影院放大招搶客

中國新聞組／北京4日電
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在浙江省嘉興市南湖區一家電影院，觀眾從電影海報旁走過。（新華社）
在浙江省嘉興市南湖區一家電影院，觀眾從電影海報旁走過。（新華社）

據網絡平台數據顯示，截至2月4日0時，電影「哪吒之魔童鬧海」(哪吒2)累計票房超過「流浪地球2」，票房已超38億進入中國影史票房榜前十名。為了滿足觀影需求，河南鄭州一家影院安排了2000人的電影廳，令不少網友驚訝。

來源：扒圈圈圈

頂端新聞報導，該影院是位於河南省人民會堂的奧斯卡會堂影城。2月3日，「哪吒2」連續在禮堂大廳排片3場，每場結束與下一場開始中間，僅間隔20分鐘左右。從14:20開場，持續到22:04散場。

工作人員說明，禮堂大廳平常用於開會、劇院演出等活動，只在春節或者長假日期間來作為影院使用。禮堂大廳作為影廳使用的主要目的是為了豐富周邊群眾文化生活，同時也是為了積極配合2024年底河省直工會推出的觀影活動。排除掉視覺不好的位置，有效座位在2000個左右，算是河南最大的影廳了。

不少網友在看到千人場後，擔心離得太遠，會看不清銀幕。工作人員解釋，奧斯卡會堂影城的禮堂大廳銀幕，幅寬22.5米，上下幅高10.8米，是3D激光巨幕影廳。禮堂大廳有上下兩層， 一般樓上不坐人，大多數觀眾會選擇在樓下就座觀看，一場的觀看人數一般在幾百人左右。

據了解，中國有多家劇院開放千人場影廳，比如天津的塘沽大劇院也開放了可容納1100多人的影廳放映「哪吒2」；上海大光明電影院的1號廳可容納1300多人。

據貓眼專業版數據統計，電影「哪吒魔童鬧海」上映7天， 觀影人次破8000萬，目前票房已超38億、居春節檔第1名。燈塔AI票房預測顯示，「哪吒2」最終票房有望衝擊60億，成為中國影史票房最高影片。

哪吒之魔童鬧海宣傳圖。（取材自頂端新聞）
哪吒之魔童鬧海宣傳圖。（取材自頂端新聞）

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