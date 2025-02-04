中國春節電影票房破81億 2025年已累計逾百億超越北美

中國春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。（中新社）

中國今年春節 假期電影觀看人數驚人，據燈塔專業版消息，截至2月3日16時43分，2025年春節檔（1月28日—2月4日）檔期電影總票房（含預售）突破人民幣81億（約11.2億美元），再創新高！且2025年中國電影市場累計票房已破人民幣100億(約13.9億美元)，超北美票房成績，位全球第一。

央廣網報導，「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」分列春節檔票房榜前三位。

電影「哪吒之魔童鬧海」2月1日單日票房突破7億元，進入中國影史單片單日票房榜前四，持續刷新影史動畫片單日票房新高。累計放映五天下來，已累積38.82億人民幣佳績，與第二名「唐探」有近18億的差距。「哪吒2」成為最近五年來票房最高的動畫電影，也是春節檔票房最高的動畫電影。中國影史的動畫電影首映日票房紀錄，以及單日票房最高紀錄，也都被該片打破。

另據中通社報導，網絡平台已經再次調高對「哪吒之魔童鬧海」的預期，燈塔專業版數據該影片最新預測總票房可達61.16億元，貓眼專業版預測總票房或超67.4億元。平台認為，「哪吒2」有望超過「長津湖 」（57.75億元），成為影史首部票房破60億元的電影。

新華社分析指，5年前，「哪吒之魔童降世」(哪吒1)曾獲得50億元的票房奇跡，並在觀眾的高口碑中掀起中國動畫電影風潮；5年後，「哪吒之魔童鬧海」(哪吒2)帶著更生動的故事、更震撼的場景回歸，引發全民熱議。

截至2月2日，在中國社交網站豆瓣上，這部電影評分高達8.6分，其故事結構、動畫技術和審美藝術等多個維度都得到了觀眾認可。

「哪吒2」的火爆是中國動畫電影崛起的縮影。近年來，中國動畫電影的熱度居高不下，迎來高速發展期。「長安三萬里」「白蛇：浮生」「落凡塵」等帶來創作新風向，引領觀影新潮流。

今年中國春節為什麼會出現影院人頭攢動、熱鬧非凡的現象呢？自由亞洲電台引述路透分析指出，這其中部分原因是得益於政府的經濟刺激措施。北京、江蘇、湖北、廣東等地方政府均在過節期間向民眾發放了影院代金券，以推動經濟增長。