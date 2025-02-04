我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

中國春節電影票房破81億 2025年已累計逾百億超越北美

中國新聞組／北京4日電
中國春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。（中新社）
中國春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。（中新社）

中國今年春節假期電影觀看人數驚人，據燈塔專業版消息，截至2月3日16時43分，2025年春節檔（1月28日—2月4日）檔期電影總票房（含預售）突破人民幣81億（約11.2億美元），再創新高！且2025年中國電影市場累計票房已破人民幣100億(約13.9億美元)，超北美票房成績，位全球第一。

央廣網報導，「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」分列春節檔票房榜前三位。

電影「哪吒之魔童鬧海」2月1日單日票房突破7億元，進入中國影史單片單日票房榜前四，持續刷新影史動畫片單日票房新高。累計放映五天下來，已累積38.82億人民幣佳績，與第二名「唐探」有近18億的差距。「哪吒2」成為最近五年來票房最高的動畫電影，也是春節檔票房最高的動畫電影。中國影史的動畫電影首映日票房紀錄，以及單日票房最高紀錄，也都被該片打破。

另據中通社報導，網絡平台已經再次調高對「哪吒之魔童鬧海」的預期，燈塔專業版數據該影片最新預測總票房可達61.16億元，貓眼專業版預測總票房或超67.4億元。平台認為，「哪吒2」有望超過「長津湖」（57.75億元），成為影史首部票房破60億元的電影。

新華社分析指，5年前，「哪吒之魔童降世」(哪吒1)曾獲得50億元的票房奇跡，並在觀眾的高口碑中掀起中國動畫電影風潮；5年後，「哪吒之魔童鬧海」(哪吒2)帶著更生動的故事、更震撼的場景回歸，引發全民熱議。

截至2月2日，在中國社交網站豆瓣上，這部電影評分高達8.6分，其故事結構、動畫技術和審美藝術等多個維度都得到了觀眾認可。

「哪吒2」的火爆是中國動畫電影崛起的縮影。近年來，中國動畫電影的熱度居高不下，迎來高速發展期。「長安三萬里」「白蛇：浮生」「落凡塵」等帶來創作新風向，引領觀影新潮流。

今年中國春節為什麼會出現影院人頭攢動、熱鬧非凡的現象呢？自由亞洲電台引述路透分析指出，這其中部分原因是得益於政府的經濟刺激措施。北京、江蘇、湖北、廣東等地方政府均在過節期間向民眾發放了影院代金券，以推動經濟增長。

另外，中國政府將今年的法定春節假期延長到了8天。雖然各地政府通過補貼力求刺激消費，但民眾春節期間以進影院取代外出旅遊，則凸顯消費方式的轉變。

廣東等地方政府均在過節期間向民眾發放了影院代金券，以推動經濟增長。 (路透)
廣東等地方政府均在過節期間向民眾發放了影院代金券，以推動經濟增長。 (路透)

春節 長津湖

上一則

「蛟龍行動」太假？ 中首部潛艇電影票房墊底 製片人不服

下一則

新聞評論／中迎貿易戰 靠「外貿10城」吃定心丸

延伸閱讀

「世界陽光女人」春節聯歡 節目精彩高朋滿座

「世界陽光女人」春節聯歡 節目精彩高朋滿座
170演員攜手近百義工… 千橡青少年春節晚會活力十足

170演員攜手近百義工… 千橡青少年春節晚會活力十足
「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來

「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來
中國首部核潛艇電影「蛟龍行動」票房差 他怒批「黑水」

中國首部核潛艇電影「蛟龍行動」票房差 他怒批「黑水」

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？