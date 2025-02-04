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「蛟龍行動」太假？ 中首部潛艇電影票房墊底 製片人不服

中國新聞組／北京4日電
中國首部核潛艇題材電影《蛟龍行動》的票房和評價欠佳，圖為《蛟龍行動》海報。（取材自人民網）
中國首部核潛艇題材電影《蛟龍行動》的票房和評價欠佳，圖為《蛟龍行動》海報。（取材自人民網）

中國首部核潛艇題材電影「蛟龍行動」的票房和評價欠佳，但該片總製片人、博納影業董事長于冬形容「打一星的都是黑水」，並強調該片絕不撤檔。雖然一般民眾對電影的口碑不佳，但也有職業軍人回饋「主旋律飽滿」，可以打上9.5分的高評價。

綜合紅星新聞、新浪財經報導，香港導演林超賢執導的軍事電影「蛟龍行動」，1月29日大年初一在中國上映，但上映以來，截至2月2日的票房僅2.35億元（約3265萬美元）人民幣，在春節檔票房排名最尾，同時陷入排片困境。

于冬1月31日在路演活動上情緒激動地說，「打一星的都是『黑水』」，並表示希望院線能稍微增加一些合理場次，給春節檔觀眾提供更豐富的選擇。

于冬2月1日在微信朋友圈上發文說，評論網站「豆瓣」這2年成為很多不理性粉絲互相攻擊的聚集地，粉圈互黑時，在別的平台是肆意辱罵、互相詆毀，在豆瓣則是互相給對方打差評，這不公平也不正常。

他呼籲觀眾真實評價「蛟龍行動」，「面對客觀理性的批評，我們虛心接受。面對粉圈的惡意差評，我們絕對會鬥爭到底。」于冬也強調「蛟龍行動」絕不撤檔。

于冬2日再次發文談為何中國電影需要「蛟龍行動」，他表示，如果中國電影一年有至少十部「蛟龍行動」這種體量的大片，那麼電影就不會被觀眾拋棄。

截至目前，「蛟龍行動」票房2.48億，預測票房3.6億。

另據觀察者網報導，有軍齡15年的某軍區特戰大隊成員投稿發聲，「蛟龍行動」值得他打9.5的高分。他指出，主旋律影片必須要給觀眾飽滿的精神食糧，這部電影的確呈現為國為軍為人民，滿腔熱情、視死如歸的情緒。

雖然多數負面評價集中在邏輯不合理，有些地方太假，個別劇情弱智等等。但他提問，若美國電影「第一滴血」一人對抗一支軍隊，「鋼鐵俠」、「美國隊長」上天入地法力無邊難道就邏輯合理？觀眾對國產片不應該如此挑刺。

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