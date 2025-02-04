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四川老婦百歲宴擺118桌 1天睡10餘小時 而且從不失眠

中國新聞組／北京4日電
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劉陽芳（右二）百歲壽誕，精神抖擻地切蛋糕。（取材自封面新聞）
劉陽芳（右二）百歲壽誕，精神抖擻地切蛋糕。（取材自封面新聞）

2月3日（大年初六），在四川自貢市富順縣懷德鎮介牌村4組，擺起了浩浩蕩蕩的壽宴。封面新聞報導，這天，是村裡劉陽芳老人的百歲壽誕，前來慶賀的親朋好友坐滿了118桌。

來源：YouTube

「今天我母親特別高興，這麼多人來給她祝壽。」老人的四子、今年70歲的王平西說，母親的生日是在2月16日，想到過年辦壽宴更喜慶，賓客們的時間也合適，就安排在春節期間。

壽宴。（取材自封面新聞）
壽宴。（取材自封面新聞）

100歲的劉陽芳老人，家族人丁興旺，五代同堂，共有60餘人。老人有7個子女，最大的女兒已81歲了，最小的兒子也56歲了，最小的曾孫3歲。

據報導，給老人辦百歲壽宴，一直是兒孫們的一個心願。「母親辛苦了一輩子，父親上個世紀70年代就去世了，是她含辛茹苦幾十年把我們撫養大，非常不容易。」

說到老人的長壽祕訣，王平西認為，心態好，是母親長壽最關鍵的一個因素。「她身體很好，即使100歲了也沒什麼病，精神狀態也很好，特別講究衛生，從不大喜大悲。」

他表示，劉陽芳老人一天要睡10多個小時，而且從來不失眠，睡眠特別好。「早上一般6、7時起床，不需要人服侍，自己一個人下床。」王平西說，劉陽芳早餐吃稀飯配鹹菜，午餐和晚餐跟年輕人一樣吃家常菜，肉和蔬菜都吃，不挑食不偏食。午睡一個小時，晚上7時過吃完飯就上床睡覺了，「她特別愛吃鹹菜，一天三頓都離不開鹹菜。」

報導稱，王平西說，她特別喜歡和鄰居玩一種當地的紙牌，這算是她唯一的愛好。

「母親從年輕時就寬容待人，從不和人紅臉、拌嘴，和誰相處都很融洽。」王平西說，記得小時候，她還經常幫助鄰居。有時鄰居們有糾紛，也愛找她評判、調解，「她幫助人多熱心，看到誰有困難，哪怕自己也不寬裕，也要解囊相助。」

他說，小時候家裡特別窮，日子苦，父親去世後，母親一個人撫養七個兄弟姊妹，到現在也有50多年了。「從小她就教我們，要尊老愛幼，幫助他人，遇事要忍讓。她的為人處世，也一直是我們七姊妹的榜樣。從小到大，我們七兄弟姊妹在她的教育下，從來沒犯過什麼錯誤。」

晚輩們拜壽。（取材自封面新聞）
晚輩們拜壽。（取材自封面新聞）

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