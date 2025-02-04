女大生回村「一覺醒來相親對象站床邊」 真相氣死網友
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「女生一覺醒來相親對象已站床邊」近日衝上多個平台熱搜，但網友質疑這條視頻涉嫌擺拍。2月2日，這段視頻原發博主「鹿酒酒」將該視頻標註為「虛擬演繹，僅供娛樂」。2月3日在「鹿酒酒」抖音帳號視頻主頁已無法看到該視頻。
來源：YouTube
綜合媒體報導，該視頻是近日一名網紅女博主拍的「大學生回村」系列視頻段子之一，視頻中女生一覺醒來，發現相親對象已經站在床邊，這一幕讓女生大驚失色，也引發網友譁然。
許多網友對此表示震驚，紛紛猜測事件的真實性。部分網友認為這種行為非常不妥，甚至涉及隱私和安全問題。另有網友則調侃稱：「這是相親還是恐怖片？」也有網友質疑視頻的真實性，認為可能是擺拍或劇本演繹。
隔天，視頻的原發博主澄清稱，該視頻是「虛擬演繹，僅供娛樂」，並非真實事件，而是為了娛樂效果而製作的虛構內容。
網紅造假塌房事件屢見不鮮，先前網紅「貓一杯」發布「秦朗在巴黎廁所丟寒假作業」也在引發公眾熱議後，被發現是擺拍，最後全平台帳號遭封禁。
律師周兆成認為，娛樂段子等視頻若不標註，引發傳播並被誤為真事，可能會被追責。周兆成表示，如果編造、故意傳播虛假信息，擾亂社會公共秩序，根據「治安管理處罰法」，可處5日以上10日以下拘留，可以並處500元人民幣（約69美元）以下罰款。如果嚴重擾亂社會秩序，可能構成誹謗罪等刑事犯罪，情節嚴重者可處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。
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