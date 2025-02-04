女大生回村「一覺醒來相親對象站床邊」 真相氣死網友

「女生一覺醒來相親對象已站床邊」近日衝上多個平台熱搜。（視頻截圖）

「女生一覺醒來相親對象已站床邊」近日衝上多個平台熱搜，但網友質疑這條視頻涉嫌擺拍。2月2日，這段視頻原發博主「鹿酒酒」將該視頻標註為「虛擬演繹，僅供娛樂」。2月3日在「鹿酒酒」抖音 帳號視頻主頁已無法看到該視頻。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該視頻是近日一名網紅女博主拍的「大學生回村」系列視頻段子之一，視頻中女生一覺醒來，發現相親對象已經站在床邊，這一幕讓女生大驚失色，也引發網友譁然。

許多網友對此表示震驚，紛紛猜測事件的真實性。部分網友認為這種行為非常不妥，甚至涉及隱私和安全問題。另有網友則調侃稱：「這是相親還是恐怖片？」也有網友質疑視頻的真實性，認為可能是擺拍或劇本演繹。

隔天，視頻的原發博主澄清稱，該視頻是「虛擬演繹，僅供娛樂」，並非真實事件，而是為了娛樂效果而製作的虛構內容。

網紅造假塌房事件屢見不鮮，先前網紅「貓一杯」發布「秦朗在巴黎廁所丟寒假作業」也在引發公眾熱議後，被發現是擺拍，最後全平台帳號遭封禁。