安徽5堂兄弟花200萬共牆重建老宅 新家30餘人一起過年

重建後的新家。（取材自極目新聞）

近日，安徽安慶堂兄弟翻建老宅的故事引發討論。王家堂兄弟七人將共同的祖屋拆除後，花費200萬元（人民幣，下同，約27萬美元）重建，歷經近一年時間，四代人30幾口人住進新家並一起過年，大家庭和樂融融的氛圍讓網友羨慕不已。

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極目新聞報導，當事人之一王張懷說，他們老宅在安徽省安慶市岳西縣，堂兄弟共有七人，其中有兩個是他的親兄弟，四個是堂兄弟。七兄弟中最大的60多歲，最小的也將近50歲了，他自己也是50多歲。他們幾兄弟年輕時，在父親和小叔的帶領下一起建好了瓦房老宅，距今已近40年，大家一起在這裡生活，不少小輩們也是在這裡出生長大。現在，雖然家人們都慢慢開始到城市裡工作生活，但逢年過節，一大家人幾乎都要回老宅看望老人。

「但老宅設施老舊，衛生條件也不好，我們也希望家裡老人能有個更好的生活環境，便有了翻新重建的想法。」王張懷說，2024年春節 後，他在幾個兄弟的委託下，開始在老家操辦老宅翻新事宜。他在城裡打工，離家不太遠，便放棄打工留在老家幫忙監督施工。

在設計房子時，幾人商量後決定以共牆重建老宅的方式蓋房，「這樣也更能體現我們一大家人的和睦、團結。」

從2024年春節後開始動工，經過近一年的時間，花費約200萬元，一大家子30幾口、四代人終於在2024年臘月的小年前搬進老宅。

「很有成就感！」王張懷說，他和另一個兄弟的房子是近些年蓋的，比較新，所以沒有拆除。修建好的大房子，最終由其他五個兄弟帶著後輩們一起居住。但整個房子翻新期間，七個兄弟都付出不少心血。作為家人，他順利完成了幾個兄弟的委託，心裡也十分高興。