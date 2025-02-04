中企巨頭齊聚…DeepSeek將在阿里雲、百度智能雲登場

中國AI新創公司DeepSeek旗下大模型持續在全球火熱，在騰訊旗下騰訊雲及華為雲後，阿里巴巴旗下阿里雲及百度的百度智能雲亦宣布上線DeepSeek大模型。（路透）

中國人工智慧（AI ）新創公司「深度求索」（DeepSeek ）旗下大模型在全球熱度高居不下。近期，在騰訊旗下騰訊雲及華為雲後，阿里巴巴旗下阿里雲，及百度 的百度智能雲等中國多個平台，亦宣布上線DeepSeek大模型。此後，中國網友可在多個平台上調用「DeepSeek-R1」、「DeepSeek-V3」等模型。

綜合「每日經濟新聞」、「中國基金報」報導，3日晚間百度智能雲宣布，百度智能雲千帆平台已正式上架「DeepSeek-R1」和「DeepSeek-V3」模型，推出低價方案，並可享受限時免費服務，登錄百度智能雲千帆ModelBuilder即可體驗。

百度智能雲稱，此次接入的模型已全面融合千帆推理鏈路，整合百度獨家內容安全算子，實現模型安全增強與企業級高可用保障，同時支援完善的BLS日誌分析和BCM告警，協助使用者安全、穩定地建構智慧應用。

同天，阿里雲亦宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署「DeepSeek-V3」、「DeepSeek-R1」，用戶在該平台上可以零代碼實現「從訓練、部署再到推理」的全過程，簡化模型開發流程。

報導並稱，隨著DeepSeek於去年12月上線並開源「DeepSeek V3」、「DeepSeek R1」、「DeepSeek Janus-Pro」，近期已有華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個中國平台宣布上線DeepSeek大模型。

海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（Nvidia）等全球多間高科技企業，陸續宣布接入DeepSeek模型。其中，輝達還宣布NVIDIA NIM已經可使用「DeepSeek-R1」模型。同日，亞馬遜也表示「DeepSeek-R1」模型可在Amazon Web Services上使用。微軟也在同日宣布將「DeepSeek-R1」正式納入Azure AI Foundry，成為該企業級AI服務平台的一部分。