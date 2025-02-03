白菜頂鍋蓋、不是惡搞圖…山東這一味年菜被全網盯上

鍋蓋被白菜頂起。（取材自小紅書）

一覺醒來，山東一道名菜被全網盯上了。今年春節 ，網友發帖向山東人詢問「這口鍋裡到底裝的啥？」照片裡可見大量白菜直挺挺塞滿了鍋子，連鍋蓋都蓋不起來，全網好奇心瞬間被引爆，紛紛猜測鍋裡除了白菜還有什麼食材。不少網友「以為是惡搞圖」，還喊當地人出來解釋一下。最後有山東網友上線科普：原來是當地名菜──酥鍋。

環球時報報導，酥鍋是淄博博山名菜，又稱「北方佛跳牆」，當地更有俗語稱「窮也酥鍋，富也酥鍋。沒有酥鍋，年沒法過」，而酥鍋在冬天做最好吃，因為這時候的白菜最好。

材料放滿後要放上大量的醬油醋上火，一般要熬半天悶一宿。（取材自環球時報）

酥鍋除了固定的白菜外，還有海帶、豆腐、蓮藕、豬蹄等。製作過程中不加一滴水，把食材一層層鋪下去，一層肉、一層炸鱍魚、一層蓮藕……，把鍋裡的材料壓緊塞滿，滿到鍋蓋都蓋不上，最後在鍋邊插上白菜，放上大量的醬油、醋後上火慢熬，至少要熬上半天、悶個一宿，才能成就一鍋淄博名菜。

影音來源：海報新聞

原本以為照片是惡搞的網友，看到山東人認真的回答還是不太敢相信，好奇酥鍋吃起來是什麼味道？山東網友表示，外地人如果第一次吃酥鍋可能會吃不慣，因為酥鍋的味道複雜，很難定義，只能說「就是酥鍋味兒」。

山東酥鍋放了大量的白菜。（取材自小紅書）

一名網友表示，他的記憶中酥鍋和春節緊緊綁在一起，因為臘月裡家家戶戶都做酥鍋，「聞著那味都會止不住咽口水」。酥鍋可以趁熱吃，也能放涼吃，「姥姥會把大砂鍋直接放在院子裡，天寒地凍的臘月天，酥鍋完全冷下來後湯汁就會凝結成晶瑩剔透的凍，那凍就是冷酥鍋的靈魂。」