各省年飯比一比 浙江「年糕泡飯」被質疑：能吃嗎？

浙江的年糕泡飯。（取材自小紅書）

一到春節 ，各地省飯又重出江湖，網友們紛紛在社交平台上曬出自家飯桌上的常駐菜色，展開一場北方餃子 和南方年糕的「省飯」大戰。浙江省飯「年糕泡飯」憑藉新奇配方和簡單製作方式殺出重圍，不少人質疑「救命這真的能吃嗎？」

瀟湘晨報報導，浙江人過年必吃的年糕泡飯，做法是在鍋裡水燒開後倒入剩飯，然後把切好的年糕和青菜放進去，煮一會後加鹽，在用味精調味的同時不忘記放入靈魂佐料─豬油，一道霸屏浙江過年必吃榜的料理就完成了。

浙江省飯「年糕泡飯」震驚其他省份的網友。（取材自小紅書）

在社交平台上，不少浙江網友發布年糕泡飯的製作過程，向大家推廣這道年味，但其他省的網友似乎並不埋單。有人說自己皺著眉頭看完全程，還有人問「這真的能吃嗎？」

影音來源：运营今天吃什么

而每天都出現在餐桌上的年糕泡飯也讓在地人崩潰，一名女網友發文表示自己過年回家期間瘦了，因為一看到年糕就喪失食欲，還許願希望以後年糕能限量發售。

被固定菜單支配的無力各地都有，各大評論區都出現了「初一吃到初八」的言論，返鄉遊子從一開始被「家的味道」感動，到最後崩潰大喊「根本躲不過」。

福建網友的省飯是從大年初一登場的，如果早上起晚了，立馬會收獲一碗繁殖速度驚人的線麵。「去親戚家拜年也要吃，因為這個我已經不想出門了。」

山東女網友則曬出一盤餃子表示同情，「它雖然不會繁殖，但是大人會不斷地說，再吃個，再吃個，你才吃幾個，你都沒吃幾個，再吃個啊再吃個，吃完一盤還有一盤。」新疆 網友說「一星期十頓以上吃拌麵」，炸出了吃常德牛肉粉的湖南網友。

常德網友初一早上吃牛肉粉。（取材自小紅書）

廣東網友更PO出一張白切雞的圖，輕鬆詮釋了廣東人春節期間的味蕾體驗：白切雞，從初一吃到初八。

廣東網友曬圖，稱從初一吃到初八都在吃白切雞。（取材自小紅書）

有網友提議下次「可以換省去別人家過年」，換著吃省飯，或許就不會出現被支配的情況，還能嘗到各地美食。專家則提醒，吃剩的年菜應及時冷藏，要吃時務必徹底加熱，避免食物中毒，但最重要的是應適量準備食材，不僅可吃得健康，也不會每年都上演省飯吃不完的崩潰戲碼。