戴高帽？湊身高？山東男主播「鬆弛」髮型 在網上火了

孟主播的髮型引網友熱議。（取材自上游新聞）

山東臨沂市沂水縣一名網友近日發帖稱，在觀看沂水電視台新聞時，突然發現主播孟先生的髮型非常「鬆弛」，像是戴了一頂帽子。上游新聞報導，播音員的蓬鬆髮型在社交平台引發了熱議。有網友猜測：「步行去上班，髮型被風吹亂？」也有網友幽默地調侃：「主播個子不高，髮型來湊？」部分網友則覺得別具一格，「很時尚」、「這叫步步高升」。

據報導，孟先生坦言，髮型之所以看起來如此蓬鬆，是因為春節 期間理髮店工作量較大，理髮師為他處理了邊髮，但由於中間的頭髮較多且燙了之後很蓬鬆，導致了這樣的效果。「理髮師傅忙，只給弄了弄邊兒，中間頭上沒給剪，吹起來就很蓬鬆，沒來得及做更細緻的處理。我使勁壓了中間的頭髮，也沒壓下去就成這樣了。」孟先生解釋道。

孟先生透露，據他了解，當地一般市、縣級台都沒有固定的髮型和化妝師，都是播音員自行解決。